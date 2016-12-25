宅宅注意！美少女上網挑逗 逼男子性虐自殺
2016-12-25 13:13
17歲的紐西蘭少女漢娜。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕17歲的紐西蘭少女漢娜（Hanna），在網路世界中化身蝙蝠俠裡的「毒藤女」（Poison Ivy），靠著她姣好的外表，專門在網路上尋找不善於社交的男子，等待對方墜入情網後，開始強迫他們做噁心的舉動，像是要他們裸露自己的性器官，變成她「愛的俘虜」，甚至還要求他們自殺，宛如「宅男殺手」。
綜合外媒報導，漢娜經常在網路遊戲中尋找目標，她的目標是一些不善於社交，沒有戀愛經驗的青少年，利用其美貌和高超的話術，不斷引誘、挑逗他們，然後強迫他們性自虐。不少男性網友受到她的蠱惑，將頭塞入馬桶中，還將自己的下體泡在醋中。許多人將漢娜的名字寫、甚至刺在自己身上，並拍下照片傳給她。
漢娜在推特上發文表示，她將每個男人都當作糞便。「他們實在太弱了，這是我應得的，我喜歡欺負弱者，他們越弱我就變得更加強大」。她還跟那些網友說，可以一起嗑藥、做愛，最後一起自殺，這樣就能永遠在一起。
一名來自美國德州的粉絲說，「如果她和我一起，我願意去死」。儘管漢娜要求他做很多奇怪的事，但這一切都是值得的，只要漢娜關注他。他還說，「我永遠不會懷疑她的動機，因為我太害怕她不再和我講話」。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
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漢娜在推特上發文。（圖擷取自推特）
許多人為漢娜刺上名字。（圖擷取自推特）
許多人為漢娜刺上名字。（圖擷取自推特）
許多人為漢娜刺上名字。（圖擷取自推特）
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