已婚女老師「性捕食」12歲男童 被警捉還咧嘴笑
2016-12-24 23:23
〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州一名代課老師海蒂（Heidi Verret），被指控與3名分別15至16歲的青少年發生性關係，且試圖在網路上以情色訊息引誘一名年僅12歲的男童，遭警方逮捕。
綜合外媒報導，美國一名30歲的女老師海蒂，在霍瑪鎮（Houma）的泰勒博恩學校（Terrebonne Parish School）擔任代課老師，日前遭警方指控與一名12歲的男童在網路上有不正當的情色訊息互動，警方之後更調查出，海蒂居然已經跟3名未成年少男發生多次性關係，且時間長達數月。
海蒂遭警方調查出帶3名青少年返家發生性行為，遭逮捕時甚至對員警咧嘴笑。而她目前共遭指控4項罪名，若是罪證成立，海蒂將面臨55年的牢獄生活，警方並未透露這3名少年是否為海蒂的學生。
受害者父母受訪時表示：「海蒂自己也有孩子，沒有想過會發生這樣的事，只要想到我孩子在他家發生的一切，就讓我感到憤怒。」
目前海蒂因付不出50000元美金（約台幣160萬）的保釋金，而仍須留在監獄內等候傳喚。
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