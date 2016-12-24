女版「葉問」！甄子丹家傳自「功夫女王」

甄子丹媽媽麥寶嬋，精通太極拳、北少林功夫，更被西方譽為「功夫女王」。（圖擷取自麥寶嬋創立武術學校臉書）

2016-12-24 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港武打明星甄子丹以《葉問》、《一個人的武林》等武打電影享譽國際，但其實他的武打底子是源自於他的母親 ─ 太極拳大師、曾拿過世界武術大賽冠軍的麥寶嬋。

據《Nextshark》報導，甄子丹媽媽武術造詣更勝甄子丹，她精通太極拳、北少林功夫，更在1984年奪得武漢市世界國際武術比賽金牌，並於1995年被功夫雜誌評為年度武術家，在1975年移民美國後，成立波士頓當地第一間武術學校。

麥寶嬋有句名言，「女人不論做甚麼都比男人還要難，如果男人要花100%的心力來取到好成果，那麼女人就得付出150%的心力才有機會。」

她回憶剛成立武術學校時，被許多人看不起，認為她身材矮小，不可能精通武術，於是她每天用實力說話，讓這些來報名她學校的人心服口服，更將武術帶入美國大學，讓武術成為一們體育課程，更被譽為「功夫女王」。

今年74歲的麥寶嬋，已從武術界半退休，把武術學校交給弟子與她的女兒。她表示自己花非常多時間在武術上，常常沒時間陪伴孩子，她說：「對待孩子就和對待學生同樣嚴格，可能還更加嚴格一些，但他們都是很棒的孩子，有著優秀的能力以及良好的心地，我知道他們會有不錯的成就！」

麥寶嬋打螳螂拳影片：