驚見名為「Note7」WiFi熱點 飛機差點迫降
2016-12-23 18:41
維珍美國航空班機示意圖。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國一架國內線班機，飛行途中發現有名為「Galaxy Note 7」的WiFi熱點，引起一陣恐慌，飛機差點為此迫降。最後有乘客出面自首，原來他只是為了好玩，故意把熱點名稱改為Note 7，手機並不是Note 7，虛驚一場。
英國廣播公司（BBC）報導，民眾盧卡斯（Lucas Wojciechowski）受訪表示，他20日搭乘美國廉航維珍美國航空（Virgin America）從舊金山飛往波士頓的深夜航班，發現機上有名為「Samsung Galaxy Note 7_1097」的熱點，趕緊通報空服員。
機艙內隨後傳出廣播，要求持有Note 7的乘客出面說明，否則就要開燈搜查每個人的隨身行李，班機還有可能為此迫降。之後有乘客出面自首，澄清他只是為了好玩，把熱點名稱改為Note 7，機上人員才終於鬆了口氣。
三星的Galaxy Note 7手機因電池設計瑕疵，在世界各地接連發生爆炸意外，被各國航空公司列為禁止帶上飛機的違禁品。
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