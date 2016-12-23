澳洲女抓到「人面螃蟹」 超像麥可傑克森
2016-12-23 15:56
澳洲一名婦女最近捕捉到一隻螃蟹，長得像美國已故流行音樂天王麥可傑克森，令人嘖嘖稱奇。（圖截自臉書）
〔編譯陳正健／綜合報導〕世上流傳像人面魚、人面犬和人面蜘蛛那類的都市傳說，但您聽過人面螃蟹嗎？根據《每日郵報》報導，澳洲一名婦女最近捕捉到一隻螃蟹，長得竟像美國已故流行音樂天王麥可傑克森，令人嘖嘖稱奇。
澳洲41歲婦女雪特（Megan Short）近日在黃金海岸特威德河（Tweed River）捉魚，沒想到漁網竟纏住一隻沙蟹。
雪特原本認為，這只是隻普通沙蟹，但在她把螃蟹圖片上傳臉書後，許多友人指出，這隻小動物看起來像麥克傑可森，甚至有人戲稱，這是「麥可蟹伯森」（Michael Crabson）。
之後，這張照片在社群網站上瘋傳。不過，雪特卻表示，她感到有點後悔，因為她已將螃蟹丟回河裡。麥可的粉絲眾多，如果擁有這隻螃蟹，搞不好能在Ebay拍賣賺上一筆。
有趣的是，雪特還自嘲說，她後來又到河邊，試圖捕捉像名人的動物，她捉到一隻魚，有人說像美國準總統川普，也有人說像澳洲名主持人伯特．紐頓（Bert Newton）。
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