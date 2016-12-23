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保護美免受恐攻威脅 專家建議川普這麼做

2016-12-23  14:20

〔即時新聞／綜合報導〕前美國陸軍副助理部長、現為《Fox News》評論員的小希普（Van D. Hipp, Jr.）撰文指出，川普若欲展現真正的領導能力並保護美國受恐攻威脅，可從6個面向著手進行。

本週一（19日）歐洲發生三起襲擊事件，其中德國柏林耶誕市集遭卡車衝撞，造成12人死亡，48人受傷，激進武裝組織伊斯蘭國（IS）隨即宣稱犯行，引發國際輿論熱議。

根據美媒《Fox News》專欄，小希普認為，即將就任總統的川普面臨的最大考驗，便是保障美國及其盟友的安全。對此，小希普提出6大方向，建議川普於上任後短期內執行。

1、將北約的職能從冷戰狀態轉移為反恐武裝行動，並在地中海周邊加強盟國的巡守能力。

2、任命一名新的北約大使，並與北約盟軍最高統帥部司令斯卡帕洛蒂（Mike Scaparrotti）將軍進行合作。小希普以長期的觀察替斯卡帕洛蒂背書，認為他是美國最優秀的將領之一。

3、從土耳其移走核武，小希普指出，俄羅斯駐土耳其大使19日遭到刺殺，土國於年中更發生未遂政變，在在顯示土國政權並不穩定。小希普認為，美國選擇設置核武的盟友應是強大、可靠及穩定的國家，「現在是時候該讓我們把核武（從土國撤出）的時候了。」

4、投入資金並執行2006年頒布的安全隔離帶法案（Secure Fence Act 2006）以確保美國邊境的安全。

5、授權情報單位（如CIA與NSA）更多使用公開來源情報（OSINT）的權限。小希普表示，隨著網路發展及大數據增加，美國並未使用較先進的搜尋引擎進行情資蒐集，他認為應該在這點進行加強，並建立更複雜的情資搜尋引擎。

6、建立一個真正的「情境預警熱線」，透過社群媒體的力量，防止恐怖襲擊的發生，並提高受攻擊期間的情蒐能力，增進反制能力。

小希普文末重申，川普身為未來的美國總統，他上任後最重要的職責就是保護美國的安全，「現在該是大膽且果斷的領導人現身的時候了」。

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  • 小希普認為，美國準總統川普上任後最大的職責便是保護美國免受恐攻威脅。（CNN）

    小希普認為，美國準總統川普上任後最大的職責便是保護美國免受恐攻威脅。（CNN）

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