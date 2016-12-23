「父子」終成眷屬！ 相愛46年的同志喜結連理

美國一對有領養關係的「父子」，其實是相愛的同志伴侶，最近他們終於得以結婚。（圖擷自《都市報》）

2016-12-23 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國79歲男子尼諾（Nino）在2012年領養了小他10歲的羅蘭（Roland），兩人在法律上成了養父養子的關係，但其實他們是在一起46年的同性伴侶，因為當時同性婚姻尚未合法，所以兩人只好靠領養關係來得到一些法律保護。現在兩人終於在法院的見證下，從父子變成了伴侶。

據《都市報》報導，在美國同婚法建立之前，同志伴侶間的領養是很常見的，畢竟這樣他們才可以取得遺產繼承權等法律上的優勢。而到了2015年美國已有50洲承認同婚合法，但尼諾與羅蘭面臨了不能結婚的障礙，因為兩人在法律制度上還是父子。

不過賓夕法尼亞州高級法院最近裁定，尼諾與羅蘭可以在解除領養關係後結婚，因為同性伴侶有權行使基本的婚姻權利。尼諾和羅蘭兩人對此高興不已，笑稱這是最美妙的耶誕禮物。