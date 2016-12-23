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「洩漏國家機密」？ 《六四天網》創辦人黃琦被捕

2016-12-23  11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國《六四天網》創辦人黃琦，在11月28日遭十數名公安從家中帶離，失蹤近2個禮拜後，當局以黃琦「洩漏國家機密」將他逮捕。

《六四天網》為黃琦在1989年6月4日「六四天安門」事件後所創立，以關注中國人權、揭露政府不法行徑為宗旨，期間曾獲得無國界記者組織的媒體自由獎。但這樣的做法明顯不容於中國政府，已經多次遭當局調查、逮捕。

綜合外媒報導，黃琦在11月28日被15名公安從四川成都的家中帶離，家人則在12月16日收到公安局的書面通知，聲稱黃琦被以「洩露國家機密罪」逮捕，且至目前為止還無法會見律師。

國際特赦組織譴責並呼籲中國政府，黃琦在關押期間，應確保其不受酷刑虐待，且能立即與家人和所選擇的律師會面，對黃琦的審判也須符合國際公正審判標準，並在必要時提供妥善的醫療照顧。

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  • 中國政府以黃琦「洩漏國家機密」為由將他逮捕。（法新社）

    中國政府以黃琦「洩漏國家機密」為由將他逮捕。（法新社）

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相關關鍵字： 中國 人權 六四天安門 六四天網 國際特赦組織 黃琦
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