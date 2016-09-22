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尋找紐約爆炸案「救人小偷」 FBI公布照片

2016-09-22  09:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約曼哈頓街區於當地時間17日晚發生爆炸案，雖有29人受傷，所幸無人罹難。當地警方和FBI認為，兩名身穿休閒服裝的男子，將原本裝有炸彈的行李袋偷走，並在街上把裝有爆裂物的壓力鍋取出後丟棄，等於無意間改變了炸彈的置放地點。現在FBI決定公布兩人照片，呼籲美國民眾協尋。

據《紐約每日新聞》（NY Daily News）報導，紐約警察局反恐局長華特斯（James Waters）指出，當局為了追查兩人，調閱了好幾個街區的監視錄影帶，他們相信這兩位男子並沒有涉入爆炸案。

華特斯相當含蓄地表示，跟行李的內容物比起來，兩名男子看起來對行李袋比較有興趣，言下之意就是兩人「偷走」行李袋。華特斯說，警方很好奇兩人如何得到這個袋子，希望和他們說說話，如果當地民眾有線索可以撥打專線電話，以協助當局釐清爆炸案的前因後果。

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  • 針對美國紐約曼哈頓街區爆炸案，當地警方和FBI認為，兩名身穿休閒服裝的男子，偷走裝有炸彈的行李袋，反而無意間改變了炸彈的置放地點。（圖擷自「FBI New York」推特）

    針對美國紐約曼哈頓街區爆炸案，當地警方和FBI認為，兩名身穿休閒服裝的男子，偷走裝有炸彈的行李袋，反而無意間改變了炸彈的置放地點。（圖擷自「FBI New York」推特）

  • FBI決定公布兩人照片，呼籲美國民眾協尋。（圖擷自「FBI New York」推特）

    FBI決定公布兩人照片，呼籲美國民眾協尋。（圖擷自「FBI New York」推特）

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