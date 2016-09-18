16歲少女自創APP 邊緣學生不再獨自吃午餐

2016-09-18 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕隨著智慧型手機越來越普遍，大家只要透過APP就可以輕易購物、叫車。最近美國一位16歲少女更開發了一款APP，可以幫助被孤立的青少年、青少女認識新朋友。

綜合外媒報導，美國加州（California）的16歲少女納塔莉（Natalie Hampton）過去在上學時因為被其他人排擠，常常只能一個人在角落吃午餐。雖然她後來成功認識了新朋友，但她仍希望能夠幫助此時此刻必須面對孤獨的少年少女，於是開發了「Sit With Us」手機軟體，這款軟體可以讓被排擠的學生不用再獨自吃午餐。

「Sit With Us」是一款講究私密性且安全的手機APP，因此被孩擠的少年少女可以不用擔心被別人發現使用該APP，而且APP中列出的午餐地點也都非常安全。想認識朋友的使用者可以透過APP設定「開放式午餐」（Open Lunch），邀請其他人一同參與午餐約會。如果是較害羞的人，也可以直接到有「開放式午餐」的地點和新朋友一同吃飯聊天。

雖然該款APP才剛上市沒多久，卻已經有很多使用者，納塔莉表示，現在她學校裡已經有很多人使用APP設定「開放式午餐」來認識新朋友了，她也希望APP能幫助到更多被孤立的少年少女。