喜事成喪事 伴娘豪飲醉到被嘔吐物噎死
2016-09-17 18:35
〔即時新聞／綜合報導〕日前中國海南文昌市發生一起伴娘在眾人勸酒下，引入大量酒類導致在喜宴當場醉倒，昏迷後遭自己嘔吐物噎死的悲劇。婚禮主辦方拿出5萬人民幣（約台幣24萬）當作這位楊姓死者的喪葬費，而死者家屬也以影片追人，打算控告當時勸酒的對象。
綜合報導，本月11日楊姓伴娘在婚宴會場與一名男子鬥拼酒，玩得很盡興。影片中也可以看出她豪飲白酒的模樣，但事後楊姓女子不勝酒力當場酒醉，毫無意識直接癱軟。影片中兩名男子攙扶將其送醫，雖經過院方緊急搶救，仍宣告不治。醫生指出死因除了酒精中毒外，又因嘔吐物卡在呼吸道導致窒息而死。
楊姓伴娘家屬盛怒之下決定透過當時所拍攝的拼酒影片追人，將起訴與其拼酒的男子，跟當時在周遭起鬨的人。新郎新娘則表示這樣的結果是大家都不樂見的，除了拿出5萬人民幣當楊姓死者的喪葬費外，也將盡全力協助喪葬事宜。
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