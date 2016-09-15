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5歲童帶便當到學校 裡面竟裝有30包海洛因

2016-09-15  12:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州的特倫頓國際學院（International Academy of Trenton Charter School），日前傳出一位5歲學童帶著便當到學校，被老師發現裡面竟然都是海洛因，算一算共有30包之多，引發當地家長震驚。

據《NBC》報導，當時老師看到這位學生在玩糖果紙，原本不以為意，結果當老師看向學童的飯盒時，卻看到一包包的海洛因。除了小孩子手上玩耍的毒品之外，便當裡總計還有29包，警方隨後將學童送進醫院檢查，發現他並沒有吸食毒品的跡象。

目前警方正在追查小孩的毒品從何處取得，特倫頓校方則宣稱正與當局密切合作，一定會將事情查個水落石出。

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  • 美國紐澤西州的一位5歲學童帶著便當到學校，被老師發現裡面竟然都是海洛因，算一算共有驚人的30包。（圖擷自《NBC》）

    美國紐澤西州的一位5歲學童帶著便當到學校，被老師發現裡面竟然都是海洛因，算一算共有驚人的30包。（圖擷自《NBC》）

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