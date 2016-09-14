中國拍韓戰電影 宣傳片炫耀「舉紅旗進漢城」惹議

中國電影《我的戰爭》宣傳短片惹議。（圖擷取自YouTube）

2016-09-14 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕以韓戰為背景的中國電影《我的戰爭》，即將於明天（15日）上映，為宣傳該片，電影公司製作了一支2分鐘的短片，近日在網路上公開，但短片的劇情卻引發爭議，許多人批評影片情節透露出囂張的霸權主義，讓中國官媒《環球日報》今天特別發表社論回應。

這部宣傳短片找來24位老一輩中國電影人，平均年齡85歲，他們飾演一群曾經參與韓戰的老人，組團赴南韓首爾旅遊，在導遊小姐說「你們都是第一次來首爾…」時，驕傲的說他們不是第一次來，來的時後沒有電腦、不用護照，且當時首爾還叫漢城，最後叫南韓導遊小姐去看電影《我的戰爭》，瞭解韓戰的歷史。

短片公布後，立刻有網友批評，「一群老人對一個韓國小姑娘炫功」、「不得體」。對此，《環球日報》今天的社論回應，「外國媒體和各種出版物中不顧及中國人感受的內容數不勝數，憑什麼中國民間對外發聲就要先做嚴格的自我審查？…千萬別外國人還沒說啥，我們內部有些人先因為『疑似不得體』而『嚇尿』了。」