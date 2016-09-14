循「拿破崙模式」達共識 傳中國與梵蒂岡年底建交

有媒體報導指出，中、梵雙方在今年4月進行會談，就主教任命問題達成共識，更有消息指稱，中、梵將最快於年底建交。（圖截自SCMP.com）

2016-09-14 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡是台灣在歐洲的唯一邦交國，副總統陳建仁日前更前往梵蒂岡出席德蕾莎修女封聖彌撒。但有媒體報導指出，中、梵雙方在今年4月進行會談，就主教任命問題達成共識，中方可選出1或2名主教人選，由教廷承認並授予職位，更有消息指稱，中、梵將最快於年底建交。

據《上報》報導，教宗方濟各（Pope Francis）就職後，數度表示將改善與中國關係，更有北京消息來源指出，中、梵曾在4月針對主教任命權一事進行討論，決議由北京提出最多2名主教人選，在通報梵諦岡後，由梵諦岡舉行祝聖禮，在人選達成一致意見前，任一方不會強行任命人選。甚至還有傳聞指出，雙方最快在今年底就可能正式建交。

我國一名資深外交官員則指出，教宗方濟各一直都很積極發展中、梵關係，近3年來兩方關係進展的傳聞確實造成台灣方面很大壓力，但中、梵之間還有愛國教會等問題，他認為要在短時間內解決有一定的難度。

報導也提到，有人用「拿破崙模式」類比現在的中梵共識，所謂「拿破崙模式」就是法國皇帝拿破崙於1801年掌握主教任命權，而現在則由中國與梵諦岡共享主教任命權。但有外交界人士認為，「拿破崙模式」是教廷受政治力量屈辱的歷史，是否真有此一說法應抱持存疑態度。