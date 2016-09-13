中國公司聯歡玩這種遊戲 台網友嗤：無恥下流

網路上流傳一段中國公司聯歡玩低級遊戲的影片。（圖擷取自影片）

2016-09-13 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲團「搞名堂」昨天PO出一段影片，內容疑是一家公司的中秋聯歡活動遊戲，在這個遊戲中，一名OL低頭半趴在座椅，身後的男同事則拿來一個個的氣球置於她臀部位置，再用下體將它們頂破，動作惹議的畫面，一天累積1萬6000多分享。

「搞名堂」昨天PO出這段影片，引言寫「中秋聯歡活動，就是要這樣辦！」誇張的影片內容，讓網友看了紛紛留言表示，「雖然很嗨～但是只有我認為這遊戲有歧視的意味嗎？」「完全不尊重女生= =」、「噁心、下流、幼稚、無聊」、「影片中圍觀的都幾乎是女生、笑最大聲的也是，拿手機拍的也是，就連被撞的那個也在笑。」

由於這部影片是用中國手機軟體「快手」拍攝，拍攝現場播放的也是中國的流行音樂，可以研判這家公司是中國民間企業，顯示目前的中國社會道德水準，實在是世風日下、人心不古。