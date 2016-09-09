| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 國際

蘇格蘭警察尊嚴掃地 挨打還被錄影訕笑

2016-09-09  19:39

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭日前發生一起毆警案，一名男子疑似因為喝醉在PUB門口滋事，遭到2名警察攔查搜身，不料卻偷襲員警，將警察撂倒在地後就是一陣痛毆，其餘圍觀民眾非但沒有出面幫忙警察，反而拿出手機錄影訕笑，冷漠行徑令人咋舌。

綜合報導指出，蘇格蘭一名男子麥考特（Stuart McCourt）當天在格拉斯哥（Glasgow）鬧區街頭被一名男警及一名女警搜身攔查，從影片中可以看到麥考特一開始似乎滿配合的，還把雙手高舉，但當警察押著他到鐵捲門前時，麥考特突然偷襲警方後腦勺，將2名員警撂倒在地，不僅揮拳暴打還出腳狠踢警方腹部。最後其他警力趕來支援，才將麥考特逮捕。麥考特最後被判200個小時的社會服務，並需要接受監督18個月。

在整起毆警事件中，一旁的圍觀群眾只拿出手機側錄，沒有一人出手相助，甚至當2名員警倒地遭踹時，錄影民眾還發出尖銳的哄笑聲。蘇格蘭「警察聯合會」主席出面批攻擊警察視同攻擊整個社會，也斥責旁人冷眼旁觀的行徑。這起街頭毆警案無意間印證了當地警察尊嚴掃地，影片一上網隨即引起英國社會熱議。

相關影片請見：

廣告
  • 麥考特痛毆警察時，一旁錄影的民眾沒有人出手相警，只顧錄影看好戲。（圖擷自YouTube）

    麥考特痛毆警察時，一旁錄影的民眾沒有人出手相警，只顧錄影看好戲。（圖擷自YouTube）

  • 之後在支援警力到達後才成功將毆警男子麥考特壓制上警車，但周遭民眾冷眼的行徑引起英國社會熱烈討論這起誇張的案件。（圖擷自YouTube）

    之後在支援警力到達後才成功將毆警男子麥考特壓制上警車，但周遭民眾冷眼的行徑引起英國社會熱烈討論這起誇張的案件。（圖擷自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毆打警察 民眾訕笑 英國 蘇格蘭 警察 錄影
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：蘇格蘭警察尊嚴掃地 挨打還被錄影訕笑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.