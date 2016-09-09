蘇格蘭警察尊嚴掃地 挨打還被錄影訕笑

2016-09-09 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭日前發生一起毆警案，一名男子疑似因為喝醉在PUB門口滋事，遭到2名警察攔查搜身，不料卻偷襲員警，將警察撂倒在地後就是一陣痛毆，其餘圍觀民眾非但沒有出面幫忙警察，反而拿出手機錄影訕笑，冷漠行徑令人咋舌。

綜合報導指出，蘇格蘭一名男子麥考特（Stuart McCourt）當天在格拉斯哥（Glasgow）鬧區街頭被一名男警及一名女警搜身攔查，從影片中可以看到麥考特一開始似乎滿配合的，還把雙手高舉，但當警察押著他到鐵捲門前時，麥考特突然偷襲警方後腦勺，將2名員警撂倒在地，不僅揮拳暴打還出腳狠踢警方腹部。最後其他警力趕來支援，才將麥考特逮捕。麥考特最後被判200個小時的社會服務，並需要接受監督18個月。

在整起毆警事件中，一旁的圍觀群眾只拿出手機側錄，沒有一人出手相助，甚至當2名員警倒地遭踹時，錄影民眾還發出尖銳的哄笑聲。蘇格蘭「警察聯合會」主席出面批攻擊警察視同攻擊整個社會，也斥責旁人冷眼旁觀的行徑。這起街頭毆警案無意間印證了當地警察尊嚴掃地，影片一上網隨即引起英國社會熱議。

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