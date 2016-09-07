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殘忍去貓爪 喵星人斷掌像被「截肢」！

手術去除的貓爪。（圖擷自City_the_kitty推特）

2016-09-07  23:25

〔即時新聞／綜合報導〕City the Kitty在推特上PO出4塊被去除的貓爪圖，震驚不少愛貓人士，在美國，獸醫幫貓咪去爪的費用坐落在每隻爪子20到70美元（約台幣637~2230元）不等，好消息是這項殘忍的手術已被紐約州議員推案擬定禁止。

綜合媒體報導，讓貓咪被去爪的飼主有些是擔心會被抓傷，也有的飼主是擔心家具遭抓壞。但「去爪」並不像字面上把指甲去除而已，連骨頭、肌腱和神經也要一併去除，就跟「截肢」一樣痛！。

City the Kitty在推特PO出一張令人難過的去爪圖，4個被去除的爪子讓人看了怵目驚心，而被去爪的貓咪除了容易罹患關節炎外，還將永遠沒辦法正常走路。

City the KittyPO出的多張照片中，喵星人紗布拆開後的前腳就像被輾過一樣，Q萌的肉掌不見了，取而代之的是崎嶇不平的傷口。

針對這樣的現象，紐約州議員羅森塔爾（Linda Rosenthal）於今年5月提案推動「禁止去爪」，並直言：「如果那麼擔心家具被破壞，那你根本不該養貓！」

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  • 被去爪後的貓咪將容易罹患關節炎，且一輩子無法正常行走。（圖擷自City_the_kitty推特）

    被去爪後的貓咪將容易罹患關節炎，且一輩子無法正常行走。（圖擷自City_the_kitty推特）

  • 被去下貓爪的貓咪就跟被截肢沒有兩樣。（圖擷自City_the_kitty推特）

    被去下貓爪的貓咪就跟被截肢沒有兩樣。（圖擷自City_the_kitty推特）

  • 有飼主因害怕家具被破壞，帶貓咪去給獸醫去爪。（圖擷自City_the_kitty推特）

    有飼主因害怕家具被破壞，帶貓咪去給獸醫去爪。（圖擷自City_the_kitty推特）

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相關關鍵字： 禁止去爪 紐約 美國 貓咪 貓咪去爪
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