男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
2016-09-06 00:24
男大生準備了999顆柚子來告白。（圖擷取自廣州日報）
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州有名男大生為了追求學姐，特地準備了999顆柚子，還擺成一個大愛心形狀，在大庭廣眾下向學姐「木木」告白，不少圍觀群眾也在旁鼓譟，不過這沒有個好結果，木木當面拒絕了學弟，讓現場氛圍不禁尷尬了起來。不過木木之後則允許觀眾來拿柚子，而999顆柚子則在2分鐘內就被搶光。
《廣州日報》報導，廣大生活區商場在4日下午6點上演了這場告白秀，男大生除了擺上999顆柚子外，還唱著自製歌曲，手捧著鮮花向學姐「木木」告白：「從認識你開始，我就喜歡上你了。在這麼多人見證下，我要說我喜歡你，你能做我女朋友嗎？」
這場告白秀引發不少圍觀群眾在旁鼓譟，但木木果斷的拒絕：「我不喜歡你，一直以來我都當你是最好的朋友。」她又說：「但你的柚子可以留下。」
不少群眾對此結果感到遺憾，不過木木的好友則搶過麥克風說：「木木說，大家可以免費拿柚子！」
話語剛落，圍觀的群眾就湧上來「搶柚」，只花了2分鐘，999顆柚子馬上被搶光，還有人拿了5顆柚子心滿意足的走，附近的店鋪員工也跑過來搶，還有媽媽拿了柚子往嬰兒車內塞，搶到柚子的人們臉上都帶著開心的笑容。
男大生還刻意排成愛心的形狀。（圖擷取自廣州日報）
男生在大庭廣眾下告白。（圖擷取自廣州日報）
不少觀眾也在旁鼓譟。（圖擷取自廣州日報）
遭告白的學姐「木木」當面拒絕，也允許觀眾拿柚。（圖擷取自廣州日報）
圍觀的群眾湧上來「搶柚」，只花了2分鐘，999顆柚子馬上被搶光。（圖擷取自廣州日報）
搶到柚子的人們臉上都帶著開心的笑容。（圖擷取自廣州日報）
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