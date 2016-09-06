| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑疲勞駕駛翻車 2妙齡女驚呆送醫 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查 八德塑膠加工廠大火 延燒2民宅、住戶倉皇逃
 首頁 > 國際

男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光

男大生準備了999顆柚子來告白。（圖擷取自廣州日報）

2016-09-06  00:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州有名男大生為了追求學姐，特地準備了999顆柚子，還擺成一個大愛心形狀，在大庭廣眾下向學姐「木木」告白，不少圍觀群眾也在旁鼓譟，不過這沒有個好結果，木木當面拒絕了學弟，讓現場氛圍不禁尷尬了起來。不過木木之後則允許觀眾來拿柚子，而999顆柚子則在2分鐘內就被搶光。

《廣州日報》報導，廣大生活區商場在4日下午6點上演了這場告白秀，男大生除了擺上999顆柚子外，還唱著自製歌曲，手捧著鮮花向學姐「木木」告白：「從認識你開始，我就喜歡上你了。在這麼多人見證下，我要說我喜歡你，你能做我女朋友嗎？」

這場告白秀引發不少圍觀群眾在旁鼓譟，但木木果斷的拒絕：「我不喜歡你，一直以來我都當你是最好的朋友。」她又說：「但你的柚子可以留下。」

不少群眾對此結果感到遺憾，不過木木的好友則搶過麥克風說：「木木說，大家可以免費拿柚子！」

話語剛落，圍觀的群眾就湧上來「搶柚」，只花了2分鐘，999顆柚子馬上被搶光，還有人拿了5顆柚子心滿意足的走，附近的店鋪員工也跑過來搶，還有媽媽拿了柚子往嬰兒車內塞，搶到柚子的人們臉上都帶著開心的笑容。

男大生還刻意排成愛心的形狀。（圖擷取自廣州日報）

男生在大庭廣眾下告白。（圖擷取自廣州日報）

不少觀眾也在旁鼓譟。（圖擷取自廣州日報）

遭告白的學姐「木木」當面拒絕，也允許觀眾拿柚。（圖擷取自廣州日報）

圍觀的群眾湧上來「搶柚」，只花了2分鐘，999顆柚子馬上被搶光。（圖擷取自廣州日報）

搶到柚子的人們臉上都帶著開心的笑容。（圖擷取自廣州日報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中秋節 告白 柚子
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.