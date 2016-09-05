示威者被警逮捕 竟出示大富翁「出獄許可證」求情

美國一名抗議示威者被捕時，竟出示「大富翁」遊戲中的「出獄許可證」，希望員警給他機會，但下場仍然是被拘捕。（圖截自Reddit）

2016-09-05 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都玩過紙上遊戲「大富翁」，遊戲中的「出獄許可證」是重要的道具。但有外媒報導指出，美國一名抗議示威者被捕時，竟出示「大富翁」遊戲中的「出獄許可證」，希望員警給他機會，但下場仍然是被拘捕。

綜合外媒報導，一名男子上週三在愛荷華州（Iowa）參加一場示威活動，抗議當地將興建輸油管，恐會趕走農民與印第安人，期間他遭到警方上前逮捕，但就在當時他從口袋裡拿出大富翁遊戲中的「出獄許可證」，希望員警不要逮捕他，但想當然爾他還是被逮捕了。

該名男子甚至把出獄許可證照片貼在網路論壇Reddit，證明他所說不假，貼文也引發網友議論紛紛。男子被控擅闖私人領域等罪，被拘捕後繳了3百塊美金才得以獲釋候審。