Airbnb驚傳偷拍？！ 房東還互相分享房客性愛片

不少遊客喜愛的民宿網站「Airbnb」傳出偷拍事件。（路透）

2016-09-04 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕不少遊客喜愛的民宿網站「Airbnb」傳出偷拍事件！有「房東」坦承，其在房間內裝設密錄器偷拍房客的性愛畫面，震驚Airbnb的愛用者，遭痛批毀了Airbnb長期建立的聲譽。

綜合外媒報導，一名Airbnb房東日前以匿名方式在臉書專頁「PostSecret」坦承，稱自己在出租的房間裝設密錄器，偷拍房客的性愛過程，還與其他Airbnb房東共享這些色情影片。

Airbnb發言人︰沒有證據支持房東說法

目前尚未清楚該消息是否正確，但該消息已讓不少人感到震驚和憤怒，成為該專頁本週最熱門話題，目前已逾4000人分享，有不少網友留言痛批該名房東毀了Airbnb長期為保證客戶滿意而做出的努力。

但另有意見指出，這個房東的發言可能是為了破壞Airbnb的聲譽，認為其可能是飯店老闆，試圖讓Airbnb失去生意。

Airbnb發言人則表示，沒有證據支持房東的說法，「我們相當重視隱私問題，對密錄器採取零容忍政策。」

Airbnb目前擁有150萬個房源，分布在191個國家、3萬4000個城市。