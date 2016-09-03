義大利強震 查理週刊畫「千層麵屍體」犯眾怒
2016-09-03 14:31
法國左翼諷刺雜誌《查理周刊》（Charlie Hebdo）諷刺義大利強震死傷者，引發爭議。（圖擷自《查理周刊》）
〔即時新聞／綜合報導〕義大利中部8月24日發生芮氏規模6.2淺層地震，造成近300人死亡、400多人受傷，法國左翼諷刺雜誌《查理週刊》（Charlie Hebdo）最新一期刊登漫畫，竟將瓦礫堆下堆疊屍體畫成「千層麵」，引發公憤。
綜合媒體報導，最新一期《查理週刊》內容再度引發爭議，因週刊中漫畫繪製了1名滿身是血、手臂纏繞繃帶的男子，上面卻用文字標註他是「茄汁斜管麵」（penne with tomato sauce）；另一名身上遭燒燙傷的女子被標註是「焗烤斜管麵」（penne au gratin）；而一堆強震罹難者被壓扁在倒塌的建築物下，他們的腿血跡斑斑從廢墟中露出來，則被標註為「千層麵」（lasagna）。
這些揶揄義大利死傷者的漫畫迅速引起公憤，且漫畫也拿重災古鎮阿馬特里切（Amatrice）著名的「阿馬特里切義大利麵醬」食譜開玩笑，引發鎮長皮若齊（Sergio Pirozzi）的不滿，怒批《查理週刊》的諷刺令人不快。
《查理週刊》長期以來都有極大爭議，該週刊立場強烈反宗教，屢次嘲諷伊斯蘭教創始人穆罕默德。該週刊總部去年1月7日發生震驚全球的恐怖攻擊案，造成12死11傷。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 杜特蒂宣布 菲律賓進入「無法律狀態」
- 俄羅斯年銷1顆球50萬支球棒 原來他們打的不是球...
- 美國禁售號稱具抗菌效果市售清潔產品
- 義大利強震 查理週刊畫「千層麵屍體」犯眾怒
- 被爆曾當伴遊女郎 川普嬌妻怒告
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 第二所非營利幼兒園 落腳信義國中
- 大人過不去 別剝奪孩子的人生
- 3店家搜出6萬張盜版 激怒日A片商
- 情傷跳6樓 卡2樓雨棚哀號
- 朱孝天婚禮倒數 峇里島婚宴現場搶先曝光
- 諾貝爾得主 錢永健過世
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Mega’s Chang seeks to placate critics
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 《當紅妝扮》血色紅唇
- 九三遊行》國防部：現役軍人不宜參與
- 嫉妒你幸福… 怪男踹逛超市母子
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 《觀察筆記》大哉問
- 自由廣場》高三亂象
- 自由廣場》誰出賣魔法阿媽？
- 高雄豪雨 愛河淹沒人行道 崇德橋封橋
- 金管會下令 群聯重編過去7年財報
- 三越改裝迎特斯拉 明年第一季開始交車
- 12號颱風南修生成 朝日本去
- 鄭達鴻 有比求轟更在意的事
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 即食珍珠熱銷 台灣吃得到了
- 台南魚塭3度非法傾倒 驗出致癌物
- 珍貴老樹修成「樹棍」 夜鷺被迫搬家
- 首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽
- 謝傷退對決破局 雙詹首輪又遇雨
- 大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 不用腳架、閃光燈、自拍棒 故宮即起開放攝影
- 蒲亭喊話 油價走揚
- 《當紅妝扮》秋色新趨勢
- 龍潭國中如期封路 居民撒冥紙抗議
- 日職》陽岱鋼2安 火腿仍不敵歐力士
- 華航罷工損失 董座：7月全補回來了
- 兄弟4響砲 衝破480轟中職紀錄
- 中職》二壘審誤判影響戰局？洪總爆氣上場抗議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：義大利強震 查理週刊畫「千層麵屍體」犯眾怒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分