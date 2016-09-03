義大利強震 查理週刊畫「千層麵屍體」犯眾怒

法國左翼諷刺雜誌《查理周刊》（Charlie Hebdo）諷刺義大利強震死傷者，引發爭議。（圖擷自《查理周刊》）

2016-09-03 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕義大利中部8月24日發生芮氏規模6.2淺層地震，造成近300人死亡、400多人受傷，法國左翼諷刺雜誌《查理週刊》（Charlie Hebdo）最新一期刊登漫畫，竟將瓦礫堆下堆疊屍體畫成「千層麵」，引發公憤。

綜合媒體報導，最新一期《查理週刊》內容再度引發爭議，因週刊中漫畫繪製了1名滿身是血、手臂纏繞繃帶的男子，上面卻用文字標註他是「茄汁斜管麵」（penne with tomato sauce）；另一名身上遭燒燙傷的女子被標註是「焗烤斜管麵」（penne au gratin）；而一堆強震罹難者被壓扁在倒塌的建築物下，他們的腿血跡斑斑從廢墟中露出來，則被標註為「千層麵」（lasagna）。

這些揶揄義大利死傷者的漫畫迅速引起公憤，且漫畫也拿重災古鎮阿馬特里切（Amatrice）著名的「阿馬特里切義大利麵醬」食譜開玩笑，引發鎮長皮若齊（Sergio Pirozzi）的不滿，怒批《查理週刊》的諷刺令人不快。

《查理週刊》長期以來都有極大爭議，該週刊立場強烈反宗教，屢次嘲諷伊斯蘭教創始人穆罕默德。該週刊總部去年1月7日發生震驚全球的恐怖攻擊案，造成12死11傷。