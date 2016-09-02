大學論文抄襲 墨國總統：或許犯了方法上的錯誤
2016-09-02 16:45
墨西哥總統潘尼亞尼托被踢爆論文是抄來了，他今日表示，有可能犯了寫作方式的錯誤。（美聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）8月被墨國的調查記者踢爆，他在1991年完成的200頁法學院論文中有3分之1都是抄來的，聲譽已經夠低迷的他引來更多民怨。潘尼亞尼托今（2）日承認，他或許犯了「方法上的錯誤」。
《路透》報導，潘尼亞尼托今日在問答論壇上表示，當他在1991年撰寫關於墨西哥總統的論文時並非有意竊取別人的論點。他說，「我還依稀記得我的論文內容，也記得我是怎麼做研究、在論文裡提出了哪些東西。沒有人可以說我抄襲我的論文。」
潘尼亞尼托也承認疏失，「我可能引用錯誤、或是沒有適當引用參考的作者，很有可能是這種情況。」
墨西哥政府發言人桑切斯（Eduardo Sanchez）曾出言緩頰，辯稱「抄襲」為「風格上有誤。」
校方證實抄襲
《法新社》報導，墨西哥泛美大學（Panamerican University）已重新檢視潘尼亞尼托25年前的論文，發現5種「他人理念的論述」，只有在文本內複製引用，卻沒出現在參考文獻內。
此外，潘尼亞尼托在文本提及複製段落時，未清楚指出哪些段落是引用別人論點，甚至用含糊不清的方式將研究發現歸功於原作者。
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