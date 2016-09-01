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冷戰歷史遺跡竟藏整片大麻田 管理員被判刑

英國一名歷史遺跡管理員平日看管一個冷戰時期的防核碉堡，但他卻把碉堡改造成製毒工廠 （圖截自ExpressandStar）

2016-09-01  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕許多毒犯都會挑選隱匿的場所製毒，英國一名歷史遺跡管理員平日看管一個冷戰時期的防核碉堡，但他卻把碉堡內的隧道改造成製毒工廠，種植了數百株大麻，3年前被警方查獲後，前天被宣判1年2個月徒刑。

綜合外媒報導，英國一名歷史遺跡管理員羅賓遜（Wayne Robinson），平日看管位於基德明斯特（Kidderminster）的一處冷戰碉堡，但他卻把碉堡內的隧道改建成製毒工場，在裡面種了滿滿的大麻，當地警方於2013年破獲這處工廠，發現裡面種有885株大麻，價值約7萬多英鎊（約294萬新台幣）。

羅賓遜自1990年開始看管這處碉堡，審判羅賓遜的法官指出，隧道內裝有昂貴的電力供應設備與計時器，用於大麻工廠的運作。羅賓遜則始終否認從事製毒，他在本週二被判刑14個月徒刑。

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  • 當地警方於2013年破獲這處隧道改建的工廠，發現裡面種有885株大麻，價值約7萬多英鎊。（圖截自ExpressandStar）

    當地警方於2013年破獲這處隧道改建的工廠，發現裡面種有885株大麻，價值約7萬多英鎊。（圖截自ExpressandStar）

  • 羅賓遜自1990年開始看管這處碉堡，他始終否認從事製毒，在本週二被判刑14個月徒刑。（圖截自ExpressandStar）

    羅賓遜自1990年開始看管這處碉堡，他始終否認從事製毒，在本週二被判刑14個月徒刑。（圖截自ExpressandStar）

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