印度恐怖計程車司機 醉酒姦殺12歲女童
2016-08-31 19:09
〔即時新聞／綜合報導〕印度加爾各答一名12歲女童在當地時間本週三的清晨5點遭兩名喝醉酒的計程車司機擄走並性侵，兩名司機更在完事後將該名女童勒死，且將屍體丟入河中；印度警方目前已將兩名嫌犯逮捕到案，目前正在做進一步犯罪細節的調查。
綜合外媒報導，兩名司機表示自己只是喝醉了之後，「想找一些樂子」，也供稱自己喝醉了之後，在一條小路上抓走這名女童；據報導，印度已不是第一次出現計程車司機的性侵案，去年12月以及今年5月都有類似的事情發生，不過這是第一次發生在加爾各答。
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