挽救名聲？川普將與墨西哥總統會面

2016-08-31 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普誓言當選後將大力掃蕩非法移民，並在美墨邊境築起一道高牆，讓墨國對川普非常感冒。但川普稍早在推特上宣布，他將與墨西哥總統潘尼亞涅托（Enrique Pena Nieto）會面，引起各界關注。

川普在推特上寫到，他決定接受潘尼亞涅托的邀請，兩人將在明日會面。墨西哥官方也證實此事。

外媒形容，這場會面令外界非常驚奇，因為川普大力鼓吹在美墨邊界築牆，且要由墨國支付這筆款項。而潘尼亞涅托曾批評川普，拿他和希特勒與墨索里尼相比。但潘尼亞涅托曾在7月與歐巴馬見面時提到，他非常尊重民主黨候選人希拉蕊與共和黨候選人川普，強調無論最後是誰當選，他都期待能進行一場真誠地對話。