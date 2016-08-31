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中資收購德企愛思強 德媒：背後恐有更多內幕

德國半導體商愛思強遭中資收購，有德國財經雜誌暗指這場收購案背後，有中國政府的影子。（圖擷自Aixtron官網）

2016-08-31  10:19

〔即時新聞／綜合報導〕德國半導體設備供應商愛思強（Aixtron）今年上半年被中國福建省晶片投資基金（Grand Chip Investment Fund, FGC）的德國子公司，以總價6.7億歐元收購，不過有德國財經雜誌暗指這場收購案背後，應該有更多的內幕。

根據《德國之聲》報導，德國專業財經類雜誌《Capital》在一篇「一場政變（Der Staatsstreich）」的文章指出，文章作者懷疑這不是一個普通的收購案，甚至認為背後有更多的故事。

愛思強向三安光電交付了3台半導體設備，但三安光電卻認為，這些設備無法達到他們的要求，甚至取消了剩下47台設備的訂單。接著愛思強的股票狂跌，股價腰斬，最後就是FGC溢價超過50%收購愛思強。

報導指出，雖然表面上看起來沒什麼陰謀，但作者認為，這是樁隱姓埋名的交易，和中國人對其它德國企業的收購不太一樣，背後隱藏錯綜複雜的企業關係，並在抽絲剝繭之後，發現有三安光電與中國政府運作的痕跡。

報導調查發現，中國FGC背後有來自廈門的神秘客「劉振東（音譯）」步步為營，是成功收購愛思強的推手。作者發現劉振東的企業有中國政府的背景，甚至能從中國國家開發銀行獲得貸款，而中國國家開發銀行幾乎不放貸給私人。

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