星國18歲少年性侵未遂 被判12下鞭刑、關8年重刑
2016-08-31 08:57
〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名18歲少年姚凱文（Marcus Yow Kai Wen）去年7月26日凌晨在家看A片，看著看著竟燃起慾火，帶著刀子上街找性侵對象，最後因女子生理期，讓他沒有得逞，最近判決出爐，法官判他入獄8年和鞭刑12下，母親聽到判決後當庭崩潰痛哭。
新加坡媒體報導，姚凱文當時鎖定一名25歲女子跟蹤，從背後偷襲她，用塑膠袋蓋住女子的頭，他用刀架住女子，威脅她與他性交，不過剛好女子生理期，使用衛生棉條，但他仍試圖性侵，這時女子看到有路人經過，她大聲呼救，姚凱文嚇得逃離現場。
女子事後向警方報案，由於刀子遺留在現場，警方很快的就找到姚凱文。姚凱文在庭上也承認性侵的指控，日前判決出爐，法官判他入獄8年和鞭打12下，他的母親聽到後當場崩潰痛哭，需親人攙扶才有辦法起身走路。
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