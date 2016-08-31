| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑暈倒壓到甲酚桶 男員工嚴重灼傷 外界疑慮未消除 徐光曦請辭兆豐金董事長 態度逆轉！財政部將盡快約詢蔡友才 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 國際

星國18歲少年性侵未遂 被判12下鞭刑、關8年重刑

2016-08-31  08:57

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名18歲少年姚凱文（Marcus Yow Kai Wen）去年7月26日凌晨在家看A片，看著看著竟燃起慾火，帶著刀子上街找性侵對象，最後因女子生理期，讓他沒有得逞，最近判決出爐，法官判他入獄8年和鞭刑12下，母親聽到判決後當庭崩潰痛哭。

新加坡媒體報導，姚凱文當時鎖定一名25歲女子跟蹤，從背後偷襲她，用塑膠袋蓋住女子的頭，他用刀架住女子，威脅她與他性交，不過剛好女子生理期，使用衛生棉條，但他仍試圖性侵，這時女子看到有路人經過，她大聲呼救，姚凱文嚇得逃離現場。

女子事後向警方報案，由於刀子遺留在現場，警方很快的就找到姚凱文。姚凱文在庭上也承認性侵的指控，日前判決出爐，法官判他入獄8年和鞭打12下，他的母親聽到後當場崩潰痛哭，需親人攙扶才有辦法起身走路。

廣告
  • 姚凱文性侵未遂，被判12下鞭刑、關8年重刑。（圖取自網路）

    姚凱文性侵未遂，被判12下鞭刑、關8年重刑。（圖取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 判刑 姚凱文 性侵 新加坡 鞭刑
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：星國18歲少年性侵未遂 被判12下鞭刑、關8年重刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.