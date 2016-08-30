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強國學者批台灣資訊封閉 網友：哄堂大笑

中國學者金燦榮日前於演講中語驚四座，稱「在台灣待1個月，人會變傻子。」（截取自維基百科）

2016-08-30  14:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民大學教授、國際關係學院副院長金燦榮，在今年7月23日於廣州演講《中美戰略哲學》時表示，在台灣的消息都是垃圾消息，是一種獨特的資訊封閉，「只要在台灣待一個月，人肯定會變傻」。

據《博聞社》報導，金燦榮在演講中表示，他有一次在台灣待了一個月，回來人就傻了，他接著解釋道，台灣是一個封閉小島，島上的資訊非常封閉，裡面都是垃圾訊息，人民沒有空間、時間來接受有價值的資訊，所以國外發生了很多事，如金融危機、重大決定人類命運的事件人們卻都不知道。至於美國年年把台灣的新聞自由排在第一的事實，金燦榮卻避而不談，只說「你在那生活一個禮拜就會知道人就是傻子」。

對此，網友們議論紛紛，很多人說：「說個笑話：中國說別人資訊封閉」、「傻子說人傻，乖乖待牆內不要出來啦」、「言論自由不受鉗制的重點就是讀者要會挑資訊吸收阿」、「等你們可以google、上臉書再來說吧XD」、「會有那堵牆不就是你們國家認為外媒不受控制嗎XDDD」、「至少我們有得選擇」。

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