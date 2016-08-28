| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

從來沒嚐過甜食！敘利亞童吃草維生

敘利亞男童從沒吃過甜食，戰火稍停後終於嚐到餅乾的味道。（圖擷自「The Stopru」網站）

2016-08-28  14:56

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞首都大馬士革近郊城市德拉雅（Daraya）的居民們，在近4年間飽受戰火凌虐，本週政府軍與反抗軍達成協議後，平民們終於可以撤離這塊是非之地。有位母親帶著5個孩子前往避難所時，感嘆全家人過去只能吃草維生，小男孩則嚐到人生中第一塊甜食的味道。

據加拿大新聞網站「The Stopru」報導，38歲的母親卡梅爾（Amina Kamel）表示，自己的4歲兒子亞桑（Yazan）從來沒有嘗過甜點的味道，所以當他看到餅乾時就欣喜若狂。亞桑在避難所不時跑來跑去，好奇地詢問母親所有他沒見過的東西，甚至親吻了一塊麵包，對於能有食物吃相當興奮。

卡梅爾還透露，她5歲和3歲的孩子第一次看到番茄時都相當吃驚，因為他們不懂那是什麼。這位母親說，他們以前都靠吃草過活，頂多就是在傍晚喝碗熱湯，然後繼續禁食到下一次的日落。幸好現在避難所有援救單位，能夠分發給難民們床墊、毯子與食物。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 敘利亞 敘利亞難民 甜食 難民
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：從來沒嚐過甜食！敘利亞童吃草維生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.