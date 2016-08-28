從來沒嚐過甜食！敘利亞童吃草維生
2016-08-28 14:56
敘利亞男童從沒吃過甜食，戰火稍停後終於嚐到餅乾的味道。（圖擷自「The Stopru」網站）
〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞首都大馬士革近郊城市德拉雅（Daraya）的居民們，在近4年間飽受戰火凌虐，本週政府軍與反抗軍達成協議後，平民們終於可以撤離這塊是非之地。有位母親帶著5個孩子前往避難所時，感嘆全家人過去只能吃草維生，小男孩則嚐到人生中第一塊甜食的味道。
據加拿大新聞網站「The Stopru」報導，38歲的母親卡梅爾（Amina Kamel）表示，自己的4歲兒子亞桑（Yazan）從來沒有嘗過甜點的味道，所以當他看到餅乾時就欣喜若狂。亞桑在避難所不時跑來跑去，好奇地詢問母親所有他沒見過的東西，甚至親吻了一塊麵包，對於能有食物吃相當興奮。
卡梅爾還透露，她5歲和3歲的孩子第一次看到番茄時都相當吃驚，因為他們不懂那是什麼。這位母親說，他們以前都靠吃草過活，頂多就是在傍晚喝碗熱湯，然後繼續禁食到下一次的日落。幸好現在避難所有援救單位，能夠分發給難民們床墊、毯子與食物。
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