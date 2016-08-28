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菲律賓恐怖組織劫獄 成功救出8名同夥

有外媒報導指出，菲律賓南部恐怖組織馬巫德昨天成功劫獄，從監獄中救走8名日前被捕入獄的同夥，還有20名囚犯也趁亂逃走。（圖截自saudigazette）

2016-08-28  13:28

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓政府近來除了積極掃蕩毒品犯罪，也同時面臨恐怖組織的威脅。有外媒報導指出，菲律賓南部恐怖組織馬巫德（Maute）昨天成功劫獄，從監獄中救走8名日前被捕入獄的同夥，另外還有20名囚犯也趁亂逃走。

綜合外媒報導，菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）表示，昨天下午5點半左右，有20名馬巫德武裝份子攜帶長短槍械及4支火箭發射器，並分乘8輛廂型車闖入民答那峨島（Mindanao）馬拉韋市（Marawi）的監獄，成功劫走8名日前落網的同夥，還有20名獄中囚犯也趁亂逃走，目前菲國軍方已全面追緝這群逃亡的馬巫德份子。

馬巫德集團首腦是阿布杜拉馬巫德（Abdullah Maute），集團是由前「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）成員以及外國恐怖分子所組成，自2013年起開始活躍，涉及多起綁架殺人與炸彈攻擊案件，據傳近來馬巫德集團正與伊斯蘭國（IS）拉近關係，目前估計集團有100名戰鬥人員。

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  • 馬巫德集團成員闖入民答那峨島馬拉韋市的監獄，成功劫走8名日前落網的同夥，還有20名獄中囚犯也趁亂逃走。（圖截自Google Map）

    馬巫德集團成員闖入民答那峨島馬拉韋市的監獄，成功劫走8名日前落網的同夥，還有20名獄中囚犯也趁亂逃走。（圖截自Google Map）

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