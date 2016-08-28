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提高生育率 南韓採短期應急措施

2016-08-28  11:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今年五月的新生兒人數比去年同期下降了5.3%，創下新生兒人數新低紀錄，為因應南韓生育率低的問題，南韓政府決定採取短期應急措施，如提高津貼及提供有醫療保險的不孕治療，希望明年至少會有2萬多個嬰兒出生。

據《韓國先驅報》報導，韓國政府為鼓勵人們多生孩子，宣布除了提高第二胎的陪產假津貼，明年7月開始，丈夫可享有3天的帶薪陪產假，而所有接受不孕治療的夫婦無論收入高低，今年九月都能享有補助，且政府計劃明年10月之前推出有醫療保險的不孕治療。

政府也承諾有三個孩子的家庭，孩子可以優先進入公立托兒所，雖然政府致力於提高生育率，但有韓國人民批評政府政策，表示問題不在於金錢，而是韓國的企業文化，長時間工作使員工們無法抽出時間照顧孩子。

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  • 南韓今年創下新生兒人數新低紀錄，為因應南韓生育率低的問題，南韓政府決定採取短期應急措施。示意圖與事件無關。（路透）

    南韓今年創下新生兒人數新低紀錄，為因應南韓生育率低的問題，南韓政府決定採取短期應急措施。示意圖與事件無關。（路透）

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相關關鍵字： 南韓 少子化 提高生育率 生育率 補助 陪產假
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