男童照片震撼全球 美俄對敘利亞衝突「取得進展」

敘利亞5歲男童翁朗日前遭遇空襲後，臉上流著鮮血、全身滿是塵土，沉靜木然坐在救護車上的影像震撼人心。（美聯社）

2016-08-27 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞近年來衝突不斷，民眾身陷戰亂的恐慌之中，然而敘利亞衝突將透露曙光？美國國務卿凱瑞（John Kerry）和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Viktorovich Lavrov）一同在瑞士的日內瓦召開記者會，稱雙方已經就敘利亞衝突「取得進展」，但仍有部分細節尚未取得共識。

根據《BBC》報導，凱瑞、拉夫羅夫至日內瓦展開會談，盼2國敵對的外交關係逐漸恢復，在歷經12小時的會談後，雙方就敘利亞衝突問題「取得進展」。凱瑞指出，大部分技術性的會談已經結束，但仍有部分小細節尚未取得共識，後續將交由專家們繼續協商，但凱瑞並沒有特別指出，尚未取得共識的小細節為何。

凱瑞特別提到日前震驚全球的敘利亞5歲男童翁朗（Omran Daqneesh），凱瑞表示，所有人應該被翁朗的照片刺激到，「我們需要替敘利亞人民找到有效的解決辦法，同時讓該區域走向穩定、安全」，此外凱瑞強調，政治途徑是解決敘利亞衝突的唯一方式。