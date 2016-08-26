梅克爾訪中歐 捷克總統：不要將難民責任轉嫁他國
2016-08-26 15:48
大批捷克民眾湧上布拉格街頭，抗議沒克爾的來訪以及她的難民政策。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）於25日訪問捷克，但是訪問過程並不順利，不但在前往布拉格的路上，險些遭到抗議人士開車闖入車隊，捷克總統齊曼（Miloš Zeman）還說：「德國不應將引入非法移民責任轉嫁他國」。
綜合外媒報導，梅克爾這次出訪捷克，主要是想與捷克高層對談歐盟接受難民的政策，不過布拉格街頭擠滿了抗議示威的民眾，根據不久前公佈的外國政治領導人在捷克支持率的民調結果，梅克爾以18%位居最低，許多捷克人指責她未經深思熟慮將數萬難民請入歐洲中心，以致歐洲潛在恐怖主義威脅迅速上升。
捷克總統齊曼在會談中向梅克爾表示，既然是德國將非法移民引進來，就不要用難民定額的形式將責任轉嫁給毫不相干的其他國家；捷克總理索伯卡（Bohuslav Sobotka）也說，絕不接受在歐盟各國強制引入非法難民收留配額。
另外一個中歐國家奧地利也對難民政策表達不滿，奧地利國防部長在接受當地媒體《皇冠報》（Krone）採訪時說：「歐洲一邊垂死掙扎，一邊將頭埋進沙子裡說我們能解決問題」，批評梅克爾的難民政策不負責任，而奧地利也不是難民前往德國的中繼站。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 他尊重自己的職業！ 美國水管工人這張照片爆紅
- 張志軍上海會吳伯雄 港媒爆：可能談國共論壇
- 亞洲陷人口老化浪潮 日本將邁入「超高齡社會」
- 日本前外相 角逐民進黨魁
- 用娃娃教健康教育 澳研究：反而提高青少年懷孕比率
網友回應
熱門新聞
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 日本自由行》東京奧運女主人的環保二三事
- （影音）公視第六屆董監事名單出爐
- 宜蘭小小發明家 奪下二金一銀一銅
- 包偉銘哄兒入睡才上台 父兼母職22年深知單親苦
- 社論》兆豐金案所突出的重重問題
- 林明禎媽媽神似張柏芝 家族超強基因被狂讚
- MLB》田中討教開轟秘訣 達比修回覆超爆笑
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 88歲老婦山區迷路2天 消防員順利找到人
- 台人與新住民、外籍勞工開毒趴 警逮10人
- 岱桑重返第一棒 火腿攻頂成功
- 活得像彩虹 肌萎林宜萱當志工
- 政院拚經濟 砸3400億擴大投資
- NBA》「雙J合體」 林書豪客串周杰倫MV超搶鏡
- 吳慷仁連珠炮發射 受封快嘴王
- 公益待用票 六藝劇團揪愛心
- 《冷眼集》走不出胡同的天朝上國
- KYMCO Like 125 復古時尚登場
- 人生小景 依戀
- 「乒」贏日本 台灣連霸
- 8萬戶社宅 78％落在北北基桃
- 馬頭山蓋掩埋場 自救會再槓市府
- 玖壹壹觸宗教禁忌遭砲轟 發文反擊後火速刪文道歉
- 文旦義賣 木雕家、百大青農送暖
- 《頂級珠寶展》3
- 玖壹壹挨批讓台灣陷恐攻風險 他說：這不就是刻板印象？
- 鏗鏘集》找到錢就會找到人
- 許厝分校拒遷校！不排除搭帳棚上課
- 婦人譙北一女未讓座 家長會暫緩提告
- 恐怖情人！ 追到女友老家丟刀 恐嚇綁架她兒子
- 朱孝天婚禮F4合體半套 吳建豪將帶百億妻曬愛
- 賴清德：雄三誤射 意外得知中科院本事
- 民雄大士爺火化升天 文化祭最高潮
- 台灣首座高架輕量單軌 先推綠藍2線
- 加油免驚！下週汽柴油價格持平機率高
- 畢書盡扮二郎神 見小強尖叫
- 溫斯頓男網》盧彥勳8強止步 米爾曼爆冷晉準決賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：梅克爾訪中歐 捷克總統：不要將難民責任轉嫁他國
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分