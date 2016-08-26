梅克爾訪中歐 捷克總統：不要將難民責任轉嫁他國

大批捷克民眾湧上布拉格街頭，抗議沒克爾的來訪以及她的難民政策。（美聯社）

2016-08-26 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）於25日訪問捷克，但是訪問過程並不順利，不但在前往布拉格的路上，險些遭到抗議人士開車闖入車隊，捷克總統齊曼（Miloš Zeman）還說：「德國不應將引入非法移民責任轉嫁他國」。

綜合外媒報導，梅克爾這次出訪捷克，主要是想與捷克高層對談歐盟接受難民的政策，不過布拉格街頭擠滿了抗議示威的民眾，根據不久前公佈的外國政治領導人在捷克支持率的民調結果，梅克爾以18%位居最低，許多捷克人指責她未經深思熟慮將數萬難民請入歐洲中心，以致歐洲潛在恐怖主義威脅迅速上升。

捷克總統齊曼在會談中向梅克爾表示，既然是德國將非法移民引進來，就不要用難民定額的形式將責任轉嫁給毫不相干的其他國家；捷克總理索伯卡（Bohuslav Sobotka）也說，絕不接受在歐盟各國強制引入非法難民收留配額。

另外一個中歐國家奧地利也對難民政策表達不滿，奧地利國防部長在接受當地媒體《皇冠報》（Krone）採訪時說：「歐洲一邊垂死掙扎，一邊將頭埋進沙子裡說我們能解決問題」，批評梅克爾的難民政策不負責任，而奧地利也不是難民前往德國的中繼站。