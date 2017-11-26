〈看門道評味道〉傳統市場 新式菜攤

2017-11-26

文／梁瓊白

對多數家庭主婦來說，到傳統市場買菜，還是比去超市或大賣場的意願高些，雖說超市有整齊、明亮、空調的優勢，但是傳統市場除了可以現場挑選、比較之外，可以直接檢視，也讓買菜的人更有選擇。只是傳統市場必然存在的擁擠、人車爭道的場面，還真需要點耐力和體力才行，即便如此，傳統市場依然有絕大的吸引力。

商家的貨源如果來自南部的蔬菜種植區，價格會比較便宜，但是品質也比較不一。傳統市場有些來自郊區或鄰縣農家種的菜，因為他們自己也吃，所以農藥含量會少些，但也因為有些葉菜經常被蟲咬得坑坑洞洞的，雖然以此證明沒用農藥，但賣相實在不討喜。

東門和南門兩個公有市場，是住家附近貨色最齊全的傳統菜場，只是南門市場經過改建，比較整齊，而東門市場依然維持舊時風貌，所以顯得凌亂，但也發展出有別於南門市場的特色，例如排隊，只要生意好的攤位，不管賣的是什麼，任何時候都排隊，這種排隊現象在其他菜場很少見，至少比例上沒東門市場多；其次是賣青菜的攤子，除了固定、流動、臨時的攤位之外，東門市場有蔬菜專賣店，而且不只一家。

專賣店販售的蔬菜，以當季蔬菜為主，除了品項齊全，都是小包裝，非常符合小家庭或是只需要小部分配料的需求。這些店共同的特色是門面都不大，甚至顯得狹窄，長長的一條動線讓客人順著貨架上的品項選擇，然後排隊結帳。即使是這種共同的模式，每家還是有些許的不同，比如蔬菜的品質、價格的差異、整理的程度等等，只要進去消費過，很快就能分辨出各家貨品的等級，然後選出自己滿意的店家。

像我常去的那家貨源來自小農生產，品質有一定的水準，一律當天進貨，除了新鮮，都整理得乾乾淨淨，紮得整整齊齊的，回家只要清洗過就可以入鍋，絕不會摻雜不好的成分，所以貴些還是可以接受。不過這家店只能清早去，一旦人多就不那麼順暢了，他們有超市管理的概念，又有傳統市場可以挑選、比較的方便，只要逛一家，菜就買齊了。