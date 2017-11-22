〈美味教室〉韓流家常菜 馬西搜呦

2017-11-22

文、食譜示範／白種元

無論你是想讓菜色變化更加豐富，或是沒有自信的料理新手，運用自製醬料和一點小撇步，在家也能重現料理節目中的珍味佳肴！

不須手忙腳亂、沒有高難度的技巧，料理就該如此享受！

〈達人小簡介〉白種元

韓國餐飲專家。於1993年在首爾江南論峴洞開創了元祖包飯餐廳，踏出外食經營的第一步。其後，先後於韓國內外創立了本家、新村食堂、香港飯店0410、白種元咖啡等30多個外食品牌，並經營有1400多間餐廳，成功跨足中國、美國、日本、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓與越南，將韓國飲食推廣至海外。

為飲食文化帶來新風潮的主廚CEO白種元代表，直至今日仍致力於開發、推廣各式食譜，期盼大眾能更加享受料理與美食的樂趣。著作《餐飲專家白種元的特選家常菜55》即將在台上市。

泡菜炒飯

材料（2人份）：

酸泡菜1杯（130g）、飯2碗（400g）、雞蛋2顆、大蔥（蔥白）半杯（30g）、粗辣椒粉1大匙、一般醬油2大匙、鹽少許、黃砂糖半大匙、香油半大匙（炒飯用1/4大匙、最後提香用1/4大匙）、芝麻鹽1/3大匙、食用油1/3杯（60ml）

做法：

1.先將米飯攤平放在盤子裡，使溫度冷卻下來。酸泡菜放入碗裡，並以剪刀盡量剪碎，大蔥則是切成0.3cm厚的蔥末。

2.將食用油倒入寬口平底鍋，以大火熱鍋並把鍋子稍微往前傾，讓雞蛋在油鍋裡成半煎炸的狀態。撒鹽在荷包蛋上，盛起置於盤中備用。

3.將食用油與大蔥放入平底鍋內，並以大火炒成蔥油。

4.將泡菜和粗辣椒粉放入蔥油裡拌炒。將泡菜往鍋子的一側集中，再將醬油從剩下的空間倒入鍋子內，稍微按壓後與泡菜一同拌炒。

5.當泡菜的水分都炒乾時，便關火並放入黃砂糖一起拌勻。

6.在關火的狀態下，倒入冷飯並與泡菜一起拌炒。再次以大火快炒，再放入香油1/4大匙。

7.將炒好的泡菜炒飯盛盤，放上荷包蛋，再撒上芝麻鹽與香油1/4大匙即可。

Tips：

請丟掉炒飯就是要一直炒不停的成見。在做這道料理時，只要用大火快炒泡菜之後，接著立刻關火放入白飯拌炒即可。

至於大蔥請盡量使用蔥白部分，且用量要多，這樣做出來的炒飯才會好吃。

蘿蔔牛肉湯

材料（4人份）：

牛肉薄片（烤肉用）3杯（270g）、大蔥6大匙（42g）、白蘿蔔4杯（360g）、薑末少許、蒜泥2大匙、湯用醬油3大匙、鹽2/3大匙、胡椒粉少許、香油3大匙、水9杯（1,620ml）

做法：

1.大蔥切成0.5cm厚的蔥末，白蘿蔔切成3cm長、0.5cm厚的塊狀。牛肉切成長約5cm方便吃的大小。

2.將切好的牛肉以冷水將血水沖洗乾淨，再用網篩取出牛肉並瀝乾水分。

3.在鍋內加入香油並加熱，放入牛肉以大火拌炒。等到牛肉的血色消失後，放入白蘿蔔一起拌炒。

4.當白蘿蔔變透明時倒入水。加入鹽、薑末、湯用醬油。

5.加入蒜泥，並以中火繼續煮約15∼20分鐘。

6.充分煮過後，放入大蔥與胡椒粉即可。

Tips：

烤肉用牛肉薄片也可以用牛腩來代替，只是牛腩需要熬煮較久時間以消除堅韌口感，這時白蘿蔔切片就必須要夠厚才可以。

白蘿蔔的厚度隨湯頭熬煮時間的長短來決定即可，若想要微辣滋味的話，可加入一些辣椒粉。

炸豆腐

材料（4人份）：

凍豆腐1塊（290g）、鯷魚乾1/2杯（20g）、青蔥1大匙（4g）、食用油適量

調味醬：

薑末少許、一般醬油2又1/2大匙、黃砂糖1/3大匙、醋少許、料理酒1又1/2大匙、水3大匙

做法：

1.凍豆腐整塊泡水解凍後，輕輕按壓上下將水分擠出。將青蔥切成0.3cm厚的粗末。

2.在深鍋內加入食用油加熱後，放入豆腐並以大火油炸。隨時將豆腐翻面，等到豆腐呈現金黃色時，即可取出瀝油。

3.將一般醬油、水、料理酒、黃砂糖、醋、薑末混和成調味醬。

4.將鯷魚乾放入網篩，放到先前炸過豆腐的油鍋裡酥炸。

5.把瀝過油的豆腐切塊，使調味醬更好入味。

6.把炸過的鯷魚乾放在豆腐上，並淋下調味醬。最後撒上青蔥即可。

Tips：

豆腐經過冷凍以後會產生氣孔，會使得調味料更好入味，成為超好用的食材。

把冷凍過的豆腐泡水解凍後，請先從上下按壓出水分，再拿來料理入菜。

糯米椒炒五花肉

材料（4人份）：

五花肉3片（180g）、糯米椒11根（66g）、大蔥1根（100g）、青陽辣椒5根（50g）、蒜泥1大匙、一般醬油1/3杯（60ml）、黃砂糖1大匙、水1/3杯（60ml）

做法：

1.將青陽辣椒和大蔥切成0.5cm厚的粗末，糯米椒則是去蒂後切成2cm長。將豬肉切成1cm寬。

2.將豬肉放入寬口平底鍋內，以大火快炒。炒熟至變成金黃色時，放入大蔥一起拌炒。

3.倒入黃砂糖和水。放入蒜泥、一般醬油繼續拌炒。

4.放入青陽辣椒與糯米椒一起拌炒。

5.拌炒辣椒到充分入味即可。

燉雞

材料（4人份）：

雞肉切塊（約1kg）1隻、炒年糕用年糕2杯（320g）、泡過水的韓式冬粉3杯（180g）、杏鮑菇2朵（120g）、香菇3朵（60g）、青陽辣椒2根（20g）、大蔥2根（200g）、洋蔥1顆（250g）、馬鈴薯1顆（200g）、地瓜1/2顆（150g）、紅蘿蔔1/4根（約68g）、乾紅辣椒1根（4g）、水1杯（180ml）

調味醬：

大蔥1杯（60g）、薑末1/4大匙、蒜泥1大匙、一般醬油1杯（180ml）、黃砂糖2/5杯（56g）、料理酒1/2杯（90ml）、香油2大匙、水1杯（180ml）

做法：

1.備妥泡過水的韓式冬粉，雞肉塊清理乾淨後，以剪刀剪成適當大小。年糕洗淨備用。

2.將馬鈴薯、地瓜、紅蘿蔔、洋蔥、杏鮑菇、香菇切成塊狀。青陽辣椒切成2cm長，大蔥1杯切成0.5cm厚的蔥末，大蔥2根則是切成5cm長。

3.在缽盆內倒入一般醬油、料理酒、黃砂糖、蒜泥、薑末、切成0.5cm厚的蔥末、水1杯、香油拌勻，完成調味醬。

4.在深鍋內放入處理過的雞肉與調味醬、水1杯。將乾紅辣椒斜剪成1cm長，和辣椒籽一起加入鍋內。

5.將所有食材拌勻後，開始燉煮。當雞肉開始煮熟變白後，放入紅蘿蔔、馬鈴薯、地瓜、洋蔥繼續煮15分鐘。

6.馬鈴薯與地瓜煮熟後，放入香菇、杏鮑菇、年糕。燉煮到年糕變軟為止。

7.當年糕變軟後，放入泡過水的韓式冬粉。放入蔥段與青陽辣椒，將所有食材拌勻即可。

（圖片提供／台灣東販）