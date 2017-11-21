〈我的私房菜〉和風雞肉白菜煮

2017-11-21

文／書書

天氣冷了，便宜的大白菜上市了，大家只要使用醬油與米霖以1：1的比例，就能做出好吃的和風「雞肉白菜煮」了。

準備去骨雞腿肉一塊、油炸豆皮一枚、白菜1/4棵、適量薑絲，調味料就是醬油與米霖各1大匙半。做法很簡單，將雞肉、白菜切好，豆皮用熱水燙過切細條。鍋中放入調味料和一杯的水煮滾，放入雞肉先煮，將浮沫撈掉，放入其他食材後，轉中火，煮到白菜變軟（約20分）即可起鍋，煮的中間，記得將食材翻攪一下。

這道料理很簡單，幾乎沒有油煙，又非常適合冷冷的天氣食用喔。