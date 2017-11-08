〈美味教室〉果醬 甜蜜好滋味

2017-11-08

文、食譜示範／DODO出版編輯部

水果和蔬菜雖然直接吃也很好吃，但如果做成果醬，就能品嘗到截然不同的獨特風味。新鮮的當季水果加上糖、檸檬汁濃縮製成的健康食品，充滿甜與香，讓人的心情都跟著飛揚了起來。

只要將處理過的食材加上砂糖或其他糖類，再依據需要加入果膠或酸，就能完成美味的果醬。在熬製過程中為了避免燒焦，必須以小火慢煮、同時不斷攪拌，雖然需要花一點時間，但也因此充滿了料理者的心意，很適合當成禮物送給重要的人。

製作果醬時，需加入主食材量40％以上的糖，並依需求加入天然果膠。一般我們想到的果醬都是果凍感的形態，但除此之外，也可以加入柑橘類的果皮，或是保留水果的外觀等，做出不同的口感。

「果膠、酸、糖」是製作果醬不可少的3大元素。但即使是果膠含量少的水果或蔬菜，也能藉由果實萃取出的天然果膠粉，製成濃稠的果醬。砂糖的糖度依據品質和種類有所不同，如果考量到健康或口味需求，也可以減少糖的份量，或是改用蔗糖、蜂蜜等替代，都是不錯的選擇。

水蜜桃果醬

Ready：水蜜桃2～3個（約500g）、砂糖200g、檸檬汁2大匙

做法：

1.水蜜桃放在流水中搓洗乾淨，去除細毛，並在底部劃十字。

2.放入滾水中30秒後，撈出、瀝乾水分，再放入冰水中冰鎮。

3.將水蜜桃從冰水中取出後，全部去皮。

4.先直切成8塊、去籽，再橫切成4等份。

5.將切好的水蜜桃放入鍋中，加入砂糖和1大匙的檸檬汁拌勻，靜置30分鐘。

6.以中火煮滾後轉小火，起泡後不斷攪拌。出現光澤、變濃稠後，倒入剩下的檸檬汁，確認濃度後關火。趁滾燙時放入完全消毒且瀝乾的密閉容器中，蓋上蓋子，在室溫中倒放至涼，冷藏保存。

奇異果果醬

Ready：奇異果4個（約400g）、砂糖100g、檸檬汁1+2/3大匙、蜂蜜4大匙

做法：

1.將奇異果去頭去尾後，剝皮並切成0.5公分的薄片。

2.奇異果放入鍋中、撒上砂糖後，稍微攪拌，放置1小時。

3.等到出水後，以中火加熱至煮滾。再轉成小火，撈除泡沫，不斷攪拌。輕輕攪拌可保留嚼勁，用湯匙搗碎果肉則有柔順口感。

4.煮至出現光澤、變濃稠時，加入檸檬汁攪拌。

5.確認好濃度後關火。最後加入蜂蜜拌勻即可。在滾燙時放入完全消毒且瀝乾的密閉容器中，蓋上蓋子，在室溫中倒放至涼後，放入冰箱冷藏。黃金奇異果也可以同法製作。

柿子乾果醬

Ready：柿子乾400g、紅酒75ml、砂糖90g、檸檬汁1大匙、肉桂粉1小匙

做法：

1.挑選柿子乾時，要挑選半乾、帶有適量水分和嚼勁的，做出來的果醬口感會比較好。

2.拔除柿子乾的蒂，去除中間的籽。將果肉直切成1公分寬的長條狀。

3.將柿子乾加入紅酒，放置30分鐘。加紅酒一起煮過，可以讓果醬的口感更加柔順。

4.加入砂糖，以中火加熱至煮滾。

5.煮滾後便轉成小火，撈除泡沫，同時一邊攪拌，避免燒焦。

6.出現光澤、變濃稠時，加入檸檬汁。

7.再加入肉桂粉拌勻。確認好濃度後即可關火。

8.在滾燙時放入完全消毒且瀝乾的密閉容器中，蓋上蓋子，在室溫中倒放至涼後，放入冰箱冷藏保存即可。

蘋果果醬

Ready：蘋果1+2/3個（約400g）、砂糖160g、檸檬汁1大匙

做法：

1.將蘋果放入小蘇打水中浸泡10分鐘後，再以流水沖洗、去皮，分為8等份。

2.將籽全部切除。蘋果全部切薄片，果皮也一樣切成相似的大小。

3.將蘋果果肉、砂糖、檸檬汁放入鍋中。均勻攪拌後放置30分鐘。

4.出水後，加入蘋果皮，以中火加熱。煮滾後轉成小火。

5.撈除泡沫，要一邊攪拌，避免燒焦。煮至出現光澤，滴落速度變慢、變濃稠的狀態。

6.確認好濃度後即可關火，準備裝盛。

7.在滾燙時放入完全消毒且瀝乾的密閉容器中，蓋上蓋子，在室溫中倒放至涼後，放入冰箱冷藏保存即可。

Tips：

＊如果喜歡口感綿密的果醬，可以在攪拌果肉和砂糖、檸檬汁後的出水狀態時，加入蘋果皮。

＊如果不喜歡蘋果皮的口感，可以在撈除泡沫時一起把皮撈出。

水梨橘子果醬

Ready：水梨1個（約300g）、橘子2個（約200g）、砂糖90g、檸檬汁1大匙

做法：

1.將水梨削皮。對半切後，將籽切除，並切成4等份。

2.其中2塊磨成泥。另外2塊切成1公分大小的正方形。

3.將切塊的果肉與果泥全部放入鍋中。橘子剝皮後分成4等份，也放入鍋中。

4.先加入砂糖。再加入一半的檸檬汁後攪拌均勻。

5.放置30分鐘，待砂糖融化、出水後，以中火加熱至煮滾。

6.轉成小火，同時一邊攪拌，避免燒焦。出現光澤、變濃稠時，加入剩下的檸檬汁攪拌，確認好濃度後即可關火。

7.在滾燙時放入完全消毒且瀝乾的密閉容器中，蓋上蓋子，在室溫中倒放至涼後，再放入冰箱冷藏保存即可。

Tips：

＊砂糖份量約橘子果肉重量的30％。

＊若加入搗碎薑末50g一起製作，就可以在氣溫不穩定的換季時期，或感冒等喉嚨不舒服的時候食用，有助於舒緩不適。

（圖文提供／《超圖解！第一次做果醬就成功：46款純天然蔬果製作的沾醬、拌醬、料理萬用醬》台灣廣廈出版）