〈家庭診療室〉一交新女友 前妻就來鬧事

2017-11-22

心理諮商專家／林蕙瑛

Q：A君離婚4年，我們交往了半年，我很喜歡他。他坦承離婚後不是沒有交過女友，但每交到一個好女孩，正要開始一對一的承諾關係，前妻就會出現，大鬧大吵，也經常尾隨騷擾，已經電召警察來調停好幾次，所以好女孩都跑掉了。

果然不出所料，前妻來鬧我們了，拿雞蛋丟我、用番茄醬潑我，A君只好叫警察。我這一生還沒跟警察對談過呢。我想和A君分手，但A君哭著求我不要走，說前妻是有長期精神疾患的人，不要跟她一般見識，但是他有顧慮到我的安全嗎？

A：發生這種事真的很不幸。不知A君對於先前的尾隨及騷擾，除了當場電召警察外，還做了哪些措施？有無申請禁制令？前妻的精神狀況不穩定，有如不定時炸彈，是否應有醫療介入？A君可能在婚姻中受夠了，費了九牛二虎之力才離婚，走出來呼吸新鮮空氣，身心寂寞，急著交女友，忽略了前妻的不甘心及可能帶來的後患，以為離了婚就沒事了。

A君一定要告知所有親友恐怖前妻的作為，並要求大家不要幫妳發言或告知妳的動態，也不要分享妳的資訊給任何人。切斷與前妻有連結的所有社群網路平台，而且換掉電話號碼。千萬不要在手機上打卡自己身在何處，過著以前沒有網路的生活會比較安全。

不論A君前妻是打電話或約妳出去，不可回應。若不幸當面騷擾，也不要和她理論或打架。將所有的一切都有條理地記錄下來，由A君陪同妳去警察局及律師處討論處理方法。目前，保護自己才是最重要之事，至於妳是否繼續和A君交往，就看A君有沒有魄力處理與前妻的關係，以及妳是否願意先陪他生活於有壓力的狀況中，先苦後甘，這段關係才有可能繼續下去。

（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）