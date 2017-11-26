〈徵文大拼盤〉吃素困擾 有點惱

2017-11-26

儘管吃素人口愈來愈多，但有時還是被許多大眾視為「格格不入」，其實，彼此尊重才是這個多元社會該有的態度……

〈想轉送也難〉送禮者不知情 送葷食禮盒

文／小利子（新北市）

深深感覺，生在台灣這一個寶島真的是素食者的天堂，素食餐廳林立，就算是經營葷食的餐廳多半都有顧慮到素食者族群，也會提供素食餐點，所以，我認為在台灣的素食者是方便的、是幸福的。

但有一件事情對於素食者而言，應該會有所困擾，那就是「收禮」。每逢過年節總會有需要送禮的時候，對素食者來說送禮部分倒是還好，因為持有選擇權，尷尬的部分是「收禮」這件事情，最怕是送禮者沒特別留心，送來了葷食的禮品，我們往往等到送客了才發現……不能吃耶，食品是有時效性的，再擇日退回又失禮，轉送他人又覺得自己沒吃葷食，卻要親朋好友吃？感覺不怎麼踏實。

所以，想了想最好的辦法就是在收禮的當下，馬上確認是否為素食可食，若是葷食就直接告知送禮者麻煩他們收回，雖然會有些不好意思，但這樣的動作也是直接讓親友記得，那麼，下回送禮時就會去留意了！

不經一事不長一智，對於自己與周圍的人都是啟發喔！

〈誠心最重要〉方便素 皆大歡喜

文／佳柚（台北市）

友人抱怨每回難得的家庭聚餐都要遷就一位吃素的家庭成員，她不滿茹素是個人的選擇、不該剝奪多數人大快朵頤的權利、增加他人訂餐廳的負擔，我其實很能理解那樣的心情。

因此我的原則就是蛋奶素、鍋邊素，因為虔誠的心意最重要！而信守承諾的基礎就是「方便素」，不用自己煮、不必專找素食餐廳，蔥、蒜等五辛都不忌。

吃素要能持久，就得簡單、方便，不多花錢。我怕麻煩、捱不了餓，要特別挑素食餐廳太麻煩且較傷荷包。站在健康的立場上，我更不會主張長期吃素；因為容易缺少某些營養素，得更花時間注意均衡，有違我的方便原則。再者，很多素食常常夾帶素肉、素火腿等加工食品，更不健康！

茹素期我會少聚餐，必要時我會自備「乾糧」，貫徹個人意志、不造成他人的麻煩，更不怕臨時沒得挑。我認同吃素對地球是較友善的行為，也鼓勵大家多多嘗試，但千萬別認為拉親友一起茹素是做功德，因為吃素是個人的選擇，先修自己才是上上策。

〈麥擱問啊啦〉老被問理由 就是不忍殺生

文／林念慈（新竹縣）

學生時期參加畢業旅行，總是獨享素桌十幾道大菜，猶如霸王，同學羨慕不已，只有我捧著碗，面對滿桌珍饈，竟不知怎麼下箸才好，只想要趕快吃完回班上去。

還有一次到素食麵攤用餐，老闆娘因我從小茹素，堅持我是神人下凡，硬是多送我3塊豆干；老闆娘還神祕兮兮地坐到我身邊，問：「觀世音菩薩都跟妳說了些什麼？」我說沒見過菩薩聖容，但老闆娘嘻嘻一笑，又說：「我懂，我懂，天機不可洩漏嘛！」

最不便的是，有一派葷食者總要找我辯論，指責素食也是由植物犧牲生命而來，但各人皆有飲食理念的自由，只要表明自己的立場，也尊重對方的想法就夠了，犯不著與人口舌。

吃素的確有諸多不便，但我從沒動搖過，能為心愛的動物朋友盡心力，我非常歡喜，大概出於這份心念，不便的也成習慣，所以不覺難耐；我亦常與吃葷的朋友用餐，各有各的美好感受，誰也無須感到不自在，尊重的滋味，最美。

〈有影響社交〉同學聚餐 很難同樂

文／品康（高雄市）

下課鐘聲響起，大家結伴穿梭在校園間，一大夥人集體沉思決定吃什麼，而最後提出來的食物選擇包羅萬象，但卻極少出現素食的建議。

在大眾的飲食習慣中，似乎將「吃素」劃歸於特殊飲食，學校附近的素食餐廳十分稀少，而且身旁的朋友更是各個無肉不歡，也因此若要與朋友一同享用一餐是十分困難的！每每只得離開群體，一個人去自助餐店買一份「菜飯」。

不過讓我最為困擾的一點並不是必須和朋友分開行動自己解決一餐，而是我的飲食習慣成為潛在的壓力來源，舉例來說，在學校有許多活動是由同學負責團膳準備，為了吃素的夥伴，規定每餐一定要準備兩道以上的素食供大家食用，但是因為飲食習慣比例懸殊，往往導致素食剩下許多，造成很大的浪費，並間接地將其歸咎在少數的素食者上，成為吃素的一大潛在壓力。

雖然現在吃素成為一股新興的風潮，不過在團體中仍屬於少數，從青少年角度出發，我認為「吃素」不免對人際關係與團體社交有相當的影響力。

〈就接受不便〉婚宴素桌安排 怕凸槌

文／蘋果（高雄市）

從小就對肉食不感興趣的我，大概從國中起，漸漸對葷食避而遠之，父母為此煩惱不已，威脅利誘無效之下，最後為了我改變家裡的飲食，炒菜不加肉絲，媽媽還另外為我煮素湯。

進入社會工作後，公司每年會舉辦員工旅遊，有一次因為素食參加者不足開桌數，一位同事自告奮勇陪我吃素，直說才三天兩夜而已，不吃肉當做減肥，令我感動不已，結果第二天就受不了誘惑，跳槽別桌打游擊，變成同事間茶餘飯後的趣談。

現在素食者不少，親友間宴客大多會準備素桌，但參加過幾次喜宴後，除非必要，我寧願在家隨便吃。記憶深刻的一次，到了婚宴現場遍尋不到素桌，問了親友才知道並沒有準備素食，主人一直說抱歉，當場尷尬不已。還有一次喜宴桌數安排不夠，到場時素桌坐滿了人，只好打道回府。

雖然素食造成自己跟別人有一些困擾，但既然茹素，那就接受它帶來的不便吧！

〈被當成異類〉餐食差很大 不被尊重

文／龔阿玉（台北市）

記得有一次參加一日遊，向主辦單位登記素食。一早遊覽車服務人員沒照名單發早點，素菜包被搶一空。結果吃素的沒得吃，只好吞口水配開水囉！

有次參加新里長辦的里民兩天一夜行程。每當開始用餐，葷桌早就上菜，其他人大快朵頤。我已飢腸轆轆，久等不到上菜，試著到廚房問，回說：只有兩位跟別人不一樣，要再稍等。此時獨坐一邊，顯得格格不入，好似被遺忘的苦行僧。有同行者見狀去找承辦人，過了好一會兒，終於送來3小碟青菜，外加一湯。深感被當成異類，不被尊重，真的很無奈。

持齋是個人的選擇，無怨也無悔。有時團體外出用餐時，隨緣看待。長年茹素，最窩心的是和大部分親朋好友餐敘時，只要我們出席，體恤我們茹素，都很貼心地陪同吃素，每次均能非常愉悅用餐，皆大歡喜。

雖然吃素常遭遇很多困擾，久而久之，已體悟出一切都是上天在考驗著我持齋的毅力，滿懷感恩之心，一路走來依然秉持初衷。