柏林愛樂準首席指揮佩特連科本週首訪台

2017-09-05

〔記者凌美雪／台北報導〕佩特連科，對國內愛樂者來說，或許還有點陌生，然一旦冠上「柏林愛樂總監」，即便不認識他，也會產生敬意。柏林愛樂是全球樂迷公認的天團，柏林愛樂總監則是由該團團員票選出來，能坐上這位置，必有服人之處。

佩特連科是有猶太血統的俄國人，父親是小提琴家、母親是音樂學者。18歲時隨父親搬到奧地利，在費德德基希音樂院開始接受正規音樂訓練，主修鋼琴並以十分優秀的成績畢業，之後進入維也納大學音樂與藝術表演系繼續研讀。1995年，佩特連科指揮初登板，27歲就成為全德國最年輕的音樂總監，執掌曼尼根歌劇院至2002年，期間他曾連續4晚演出華格納《尼布龍根指環》，展現一位擁有猶太血統的指揮對於華格納樂劇的深刻理解與包容，也奠下他詮釋德國歌劇的基石。

2002-2007年，佩特連科轉任柏林喜歌劇院音樂總監，2013年開始擔任巴伐利亞國立歌劇院音樂總監，原本合約到2018年，但該樂團仍希望佩特連科繼續擔任客座指揮直到2021樂季為止，對其指揮表現展現十足信賴。柏林愛樂早自2006年起就曾3度與佩特連科合作，由於現任音樂總監拉圖任期屆滿，2015年，柏林愛樂的團員們，用極短的時間投票決定下一任首席指揮就是他，「猶太血統＋俄國裔＋奧國籍＋擅長德國歌劇」的指揮，合約將從2019年8月19日開始生效。

不過，「佩特連科+柏林愛樂訪台」是未來式，這個星期，在台灣，他將率領南德最重要的交響樂團巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團，展開佩特連科首度的亞洲巡演。