雲門直面台灣力作首曝光

2017-09-05

文字星空與靈魂低吟之歌 展現島嶼無比震撼的力量

〔記者凌美雪／台北報導〕籌備3年，林懷民直面台灣的全新力作《關於島嶼》，震撼視覺的漢字投影以及音樂創作桑布伊挖掘靈魂般的低吟歌聲，昨天首度同舞蹈一起曝光，漶漫的文字流全都是關於台灣的島嶼印象，林懷民說，其實不是刻意為台灣而作，「但我們就生活在台灣，感覺當然都來自台灣。就像桑布伊的歌，就在這片土地與大海的氛圍裏面。」

這個匯聚當今藝文表演新銳的作品，對影像設計周東彥及音樂創作者桑布伊都是全新的跨界體驗，兩人首度完整看、聽自己的創作與舞者一起呈現，不約而同表示，從3年前初進劇場，被林懷民要求把一身武功打掉重練，直到昨天看到彩排，都發現原來自己還有更多可以創造的東西，「非常感動，雞皮疙瘩都起來了！」

這次周東彥率領狠主流設計團隊投入《關於島嶼》的視覺影像創作，把印刷體漢字轉化成為河流、瀑布、星空，與舞蹈並行發展，時而漶漫時而飄移又時而如隕石搬砸碎一地，訴說歲月的流逝與世事的變遷。尤其天上的繁星，都是以台灣地名、山川、河流、植物名，一個字一顆星，像在做精工鑲鑽般，手工細細縫綴了上萬個字，建構出撼動視覺的文字星空。

而甫得今年金曲獎年度專輯等3項大獎，並於世大運開幕演出再獲滿場喝采的桑布伊則坦言，最初林懷民跟他說，「感覺到什麼就唱什麼」，因此一直被關在錄音室裡哼唱好像沒有特別意思的字句，沒想到在黑暗中挖心的低吟，居然打散後重新織錦成歌，第一次聽到自己歌聲被以這麼特別的方式呈現，桑布伊說，好感動！而完整呈現的《關於島嶼》，則讓他感受到，力量！