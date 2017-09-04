國光劇團與日本能樂堂 跨文化創作《繡襦夢》

2017-09-04

〔記者楊明怡／台北報導〕國光劇團將與日本橫濱能樂堂合作結合崑曲、舞踊、三味線的跨文化劇作《繡襦夢》，雙方日前在駐日本台灣文化中心簽約，預計明年6月於橫濱能樂堂首演，9月於台灣戲曲中心公演。

傳藝中心主任吳榮順指出，京崑戲曲、能劇、歌舞伎、舞踊、三味線都屬全人類共同的非物質文明瑰寶，感謝駐日台灣文化中心主任朱文清引介促成這次合作。從橫濱能樂堂館長中村雅之前年訪台、確定與國光劇團合作，到邀請熟悉日本劇場的林于竝擔任顧問，國光劇團團長張育華及中村館長共同策畫，確定崑曲與舞踊、三味線、偶戲的表現形式並完成劇本及作曲，其間的溝通與磨合過程非常辛苦，但也是最可貴的創作激盪。

林于竝建議以能劇《松風》為基調，編劇林家正與國光劇團藝術總監王安祈即提出以崑劇《繡襦記》相應，拈出「等待」為共同情感焦點，再以作為情感依附的「繡襦」串連，《繡襦夢》由王嘉明導演，柯智豪音樂統籌，孫建安編腔，石佩玉擔任偶戲設計與操偶。

崑劇《繡襦記》文本為書生鄭元和與名妓李亞仙的故事，新編《繡襦夢》全劇分3段，1為《繡襦記》折子〈蓮花〉，溫宇航飾鄭元和，劉珈后飾李亞仙；2由舞踊家藤間惠都子、水木佑歌演出與《松風》故事情節相同的舞踊《汐汲》，第3段新編《繡襦夢》則由溫宇航飾鄭元和，劉珈后飾繡襦，除崑曲之外，將加入日本傳統講唱形式的長唄，及常磐津文字兵衛的三味線演奏。溫宇航的表演也將融入部分舞踊身段，由藤間惠都子擔任指導。