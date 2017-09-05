1月74場 衛武營藝術季匯聚台日國寶競演

2017-09-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2017年衛武營藝術季將於10月27日登場，為期1個月推出74場好戲，歌仔戲國寶廖瓊枝將於南台灣首演《凍水牡丹》，與台灣國樂團攜手再創高峰，今年更由法國知名西波克等國際馬戲團隊等，帶來超強的馬戲表演。

衛武營國家藝術文化中心今年擴大舉辦衛武營藝術季，開幕鉅作由日本維新派劇團帶來該團最後公演《AMAHARA當台灣灰牛拉背時》，以亞洲群島移民及漂流為主題，在衛武營草地搭建長60公尺、寬22公尺、高7公尺的巨大船型實境舞台，面朝高雄地標85大樓，在黃昏時刻帶領觀眾見證日本國寶劇團解散前的最後演出。

台灣歌仔戲國寶廖瓊枝將攜手接班人張孟逸與台灣國樂團合作經典樂劇《凍水牡丹》，內容描述她與母親的故事，為此，廖瓊枝昨天特地粉墨登場演出片段精華，全劇以歌仔戲為基礎，運用戲曲、戲劇、國樂、舞蹈及創作曲目，透過說書、道白、戲中戲與歌唱，娓娓道出生命的百轉千迴與一身絕藝。衛武營準藝術總監簡文彬感謝廖瓊枝在藝術上的傳承，詢問她對衛武營的期許，廖瓊枝笑說，衛武營雪白建築就像傳說中天宮，在裡面表演好像仙女一樣，未來啟用後一定要來演出。

今年活動希望囊括不同類型的藝術，並努力在傳統經典到創新新銳的深度上發展。延續去年大受好評的馬戲演出，除台灣優異馬戲團隊，還有來自法國、英國、美國、西班牙、葡萄牙等5國的國際馬戲團，為南台灣民眾帶來驚喜演出，讓民眾看個過癮。