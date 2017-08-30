〈生活停看聽〉兒子的薪意 讓人大心

2017-08-30

文／珍妮佛

我大學畢業後的第一份工作，月薪是12000元。第一次拿到薪資現金袋時，我就抽出信封裡的5000元給媽媽，覺得貢獻一點所得貼補家用是天經地義的事。

後來結婚生子、成了全職的家庭主婦，因為不再有實質收入，只有逢年過節，包個紅包回娘家「意思意思」，讓爸媽帶著欣慰的表情、「半推半就」地收下。

兒子國中時，我曾提醒他：「以後有了工作之後，要每個月拿錢回家給媽媽喔！」小小年紀的兒子隨口應著：「到時候再說吧！」上大學之後半工半讀的兒子，前幾天從台北回來，突然拿了個信封袋給我，我還沒反應過來時，他就說了：「妳不是說過我開始工作賺錢，就要每個月拿錢回家嗎？」

原來是幾個月前換了新工作，薪資相對之前較為穩定，也「豐厚」一點，所以他「聽媽媽的話」，開始按月繳庫了。印象中我大概跟兒子提過這事兩三次，等他上了大學之後，微薄的工讀時薪是他自己的生活零用，我就沒再提起這碼事了，沒想到他是有把媽媽「未雨綢繆」的提點放在心上的。

大學尚未畢業的兒子「提撥」所得回家的心意，比「薪意」更讓我感動。儘管家用不勞他貼補，但我也不打算婉拒，決定要把兒子的辛苦錢替他按月存著，然後讓每個月收下信封時的我，可以因此而「娘心大悅」！

我想每個父母對於孩子的「實質孝意」都不會強求也不在乎多寡，但是當孩子開始懂得「意思意思」時，真的是會讓父母「揪大心」的啊！不管有沒有人教過，我想做子女的都可以學著用小小的心意讓父母獲得大大的欣慰！