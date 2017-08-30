〈台灣人在世界角落〉泰北苦日子 都是祝福

2017-08-30

文／世界微光 照片提供／亞倫、珍怡

「12歲那年，父母帶著我跟年僅兩歲的弟弟搬去泰國，先在曼谷待了3年，後來更搬去偏遠的泰國北部清萊省。」現年27歲的真真，回想那段童年的搬遷記憶：「正值青春期的我，正是重視同儕、打扮和玩樂的時期，因此百般不願意。」

走出清萊的家，放眼望去，只有雞跟牛，她一度沒有朋友，沒有任何休閒娛樂，曾因語言跟不上而被留級，「15年內，搬了11次家，更讓我找不到家的歸屬感。」

而開啟這一切，令她連連埋怨又憧憬敬重的「罪魁禍首」，就是她的爸媽──亞倫、珍怡，一對長駐泰北的台灣宣教士夫妻。

〈惺惺相惜〉台灣夫婦奉獻泰國15年

提到泰北和台灣之間的關係，或許很多人會想到眾所熟知的孤軍後裔，亞倫也說，他高中時第一次認識泰北，就是因為看了一本書《異域》，被當地故事深深感動，後來考上軍校，當了職業軍人21年。「但是，這並不是讓我們決定搬去泰北的真正原因。」

珍怡說，她和亞倫皆來自離異家庭，一個獨生子，一個獨生女，相似的背景讓他們一見如故、同病相憐。

婚後，兩人關係卻趨緊張，正處於婚姻邊緣時，樓下一間教會的牧師夫婦耐心的探訪與關懷，讓兩人開始面對彼此的問題、學習正確的婚姻關係。「幾年後，我的婚姻有了大幅的改變，我開始思考，受到幫助的我，可以怎麼幫助別人？」不久，因著一次到泰北服務的旅程，珍怡得知當地有很多孤兒，需要各方援助，正好亞倫申請提早退休。

2003年，兩人便帶著退休金和兩個孩子前往泰國，「離異家庭出身的我們，很了解那種孤兒的心情，最初只是想看能不能幫上什麼忙，以為只會待一、兩年，沒想到，一去就是15年。」

〈希望所在〉展望之家 24小時住一起

一開始，亞倫一家在曼谷學習語言跟文化，經濟壓力很大，剛好有間國際學校提供職缺，才足夠養家。然而，花3年學習後，他們搬到泰北的清萊省──這裡，正是當初感動亞倫的「異域」之地，挑戰才要開始。

「到泰北的第一天，女兒真真就哭了：『為什麼這裡這麼不一樣？』」雨季、山林、泥巴路，住在與世隔絕的村落裡，青春期的孩子難以適應，對他們而言，也花了幾年時間，生活才穩定下來。

「在中國雲南、緬甸、泰國和寮國邊界山區，到處都是沒有身分的孩子，有單親、孤兒、父母吸毒或被監禁的……還有些身體殘缺的，一有機會被送到收容機構，就再也不想回去了。」2010年，亞倫夫妻靠著部分退休金與東拼西湊的捐款，正式成立一間學生中心「泰國展望之家」，收留需要幫助的孩子，提供他們食宿，並帶他們辦理身分證、繼續求學，「這裡距離當地最近的學校大概3、4公里，白天，孩子坐村內接駁車去學校念書，回『家』後，則有一些中文和英文的課後輔導。」

現在，「家」裡的水還是井水，電力是臨時用電，而24小時生活在一起、毫無隱私的「家庭」生活，對亞倫夫妻來說，都還不算難處：「最大的痛苦與無奈，是沒有夥伴、資源有限，目前這個『家』只能供應12個小孩，有時還會受到局勢影響──泰國軍政府上台那年，原本要收4個孩子，但證件久久無法通過，只好又眼睜睜地把他們送回泰緬交界的山區學校，那裡的環境和師資都極差……」

〈命運翻轉〉從泰緬遺孤到澳洲廚師

亞倫夫妻說，「有個從緬甸來的孩子，爸爸患有嚴重毒癮，媽媽生了9個小孩，他是第7個。5歲來到泰國，他一直輾轉在不同機構來去，一開始很軟弱，也有很深的孤兒心態：受害者心理、情感缺乏、極度渴望被愛……直到4年前，我們帶他進來『家』裡，陪伴他、訓練他，現在他不但能幫忙中泰口譯，今年還成為學校該年級的模範生。」

還有一位名為阿光的青年，是從緬甸來的泰華後裔，14歲時，父母開始戒毒，他則搬來與亞倫夫妻同住。「在職業學校學修車的他，一直不愛讀書，成績也不好，但兩年後，不但學了中文，英文還成了全班第一名。」更重要的是，亞倫夫妻發現他對下廚有興趣，鼓勵他深造，後來，他到曼谷的五星級餐廳工作，現在已到澳洲當廚師。阿光的父母戒毒成功後，留在泰北繼續幫助其他人戒毒，與阿光的親子關係也得到修復。

而改變的，還有他們的親生女兒真真。「高中畢業後，我拿到高額獎學金，到美國念大學，自己也半工半讀，只希望能順利念完社工系。」真真說，如今她在一間慈善機構幫助受到家暴、性侵和棄養的孩子找到收養家庭。促使她主修社工系的契機，就是她在跟隨父母的過程中看到的景況，「從嬌嬌女到社工人員，我原先以為的痛苦，成了我的祝福。」

該過好日子，還是苦日子？真正的好或苦，或許不是由物質標準界定，而是有多少生命在這些日子裡，重新找到了意義。