〈家庭診療室〉單親母VS男友 夾在中間難擺平

2017-08-30

心理諮商專家／林蕙瑛

Q：32歲的我與同年的A君已交往一年半，在一次教會聯誼中認識的。我和單親媽媽同住，他家住在車程40分鐘的台北近郊，我們每星期見面一次。我家人不贊同他，認為他信教不夠虔誠，但我知道他心是向著主的，我媽老式保守，對男友不信任，說他來我家不夠勤，也從不跟她說心裡話。

男友則認為我媽在控制我的生活，說我早就成年，她干涉太多了，我必須採取應對。而我媽是擔心我會步她後塵，為了男人脫離家庭。我害怕母親會橫在我們中間，阻礙我的獨立，而把責任都怪在男友身上。唉，我真是煩死了！

A：母女相依為命多年，感情必是很緊密，現在妳有了知心男友，在家的時間減少，也不是每一件事都會和母親分享了，她有失落感，也害怕妳婚後會遠離她，從她對男友的態度來看，她也知道以後不可能同住。為了抓住安全感，她想要妳聽她話。在男友眼中則是母親想要控制妳且排斥他，他為了自己，也為了妳，感到不平，但是他並不能完全體會妳母親的心情。

妳雖已32歲，未結婚前與母親同住也是理所當然，只是心理、情緒上應自原生家庭分化出來，也就是說母女雖共有家庭生活，但各人還是該有各人的生活，互相尊重互不干涉，因此妳得學習分化，區隔母女之間的人際界線，同時也要明白向男友表示，妳與母親的關係自己會處理。

妳可以向母親直言，有聽到她對男友的想法，但請她以後不要再批評，因為不是媽媽在交往，是女兒在交往對象。也不妨向男友坦言如果他能主動多親近女友的母親，3個人的關係將會順暢些，這個部分就要由他自己努力了。

另外，也要帶領及鼓勵媽媽多和教會的教友互動，也和親友常來往。

（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）