〈北歐家居精神〉你的家hygge了嗎

2017-08-29

文／席妮．喬韓森

請放輕鬆，燒壺水泡杯茶，或者替自己斟杯威士忌，然後找個暫時不會受打擾的角落，北歐hygge（讀音近似「呼個」）生活的世界正等著你。

你會問：「到底什麼是hygge？」

Hygge這個詞來自丹麥╱挪威文，翻譯成中文就是「一種安逸、悠然的感覺」，同時也代表著親密和歡樂。如果說，所謂的正念（mindfulness）意味著自我和內在的探尋，那麼hygge便是社交的、向外探尋的意思，也就是享受生活中簡單的小事，享受與家人、朋友的相處。

要如何在家中創造hygge生活呢？你尋求的是一個走進那個空間就能感受到溫暖和平靜的地方，並且誘惑你到其間某個舒適的地點，沐浴在柔和搖曳的燭光中，享受一片蛋糕（你應該猜到了）。這個家要讓你有歸屬感，但絕對不需要大，也不用昂貴浮誇的裝潢。

北歐設計的特質就是不做作，不贊同炫耀性的消費。就算再小的空間，也能創造出hygge生活，所以不論你是和別人分租公寓，或住在小套房，都可以在任何地方創造出hygge生活。關鍵在於，用開放的心態觀察周遭的環境，然後實際地考量在自己的預算範圍內，這個空間應該是什麼樣子。

〈Check Point 1〉空間是否乾淨 光線是否明亮

首先第一步，對你的室內空間進行嚴格的評估：

你長時間待在家裡時，有平靜和滿足的感覺嗎？如果沒有，仔細看看四周：是不是布滿多年以來不經思索所累積的雜物？你上次粉刷房間是什麼時候？你的窗戶髒嗎？房子裡能不能照進自然光線？

下一步，當然就是為你的空間來一次徹底的春季大掃除。或者是秋季大掃除也行。事實上，即使你不準備戲劇化地改造你的空間，徹底的清潔工作也會帶來很大的變化。我們北歐人對於乾淨的空間很苛求，所以有句話說，「乾淨的房間等於乾淨的心靈」，但就算以審美的標準來看，有雜物和混亂就不可能美。

你不必像軍隊一樣要求所有東西一塵不染，但希望你將hygge精神一點點帶進日常生活，不是要你像強迫症一樣瘋狂打掃，把自己逼到崩潰。但費一點力持續地改善混亂的家居空間，是會有成效的。

如果你的室內空間很亂，到處都有霉點，氣氛也很陰暗、無生氣，那你待在裡面一定會感覺悶悶不樂。每當我將家裡徹底打掃乾淨後，就會很興奮。一點點努力就能帶來大大的喜悅，而一個美麗的家，可以讓你感覺安全、受到保護，有誰不想要呢？

〈Check Point 2〉好好構思家的模樣

等你將公寓或房子裡不必要的雜物、舊文件，和各種亂七八糟、再也派不上用場的垃圾全清掉之後，不妨退後幾步，思考一下哪些家具、裝飾品、燈具是你真正想強調的。

哪一個應該是空間裡的重點，哪些又有互補作用？你可能會找出某些以前被你塞進角落、或者有特殊意義的東西（有些東西在清掉灰塵後，可能會瞬間展露風采）。再來，評估一下四周的牆面，它們足以襯托你擁有的這些可愛東西，還是讓一切看起來沒精打采呢？

讓房間重新恢復生氣不需要太多花費，你不用一定把牆都刷成白的，常有人說那樣能讓空間看起來更有北歐感，其實是刻板印象；到處都是白牆的房子會讓我聯想到療養院，但也有人特別喜歡全白的室內布置，覺得很療癒人心。

如果你覺得白牆感覺太無聊，不妨試試一些木頭的對比色，像是灰色、淡藍、淡綠，或甚至比較特別的顏色，像是淺粉紅或黃色（後者用在兒童房感覺特別溫暖，會散發出積極的陽光感）。

你也可以思考一下，哪些顏色會讓你平靜、快樂？這些顏色搭配上你所擁有（或打算添購）的物品感覺如何，然後你可以依序為每個房間畫設計圖，先花時間仔細思考希望自己的家變成什麼模樣，絕對勝過亂無章法地添購新的東西。

〈Check Point 3〉地毯 只會藏汙納垢

對從小在北歐長大的人來說，在地板上鋪一塊地毯，這想法簡直是瘋了。為什麼其他國家對地毯會這麼重視，對我們來說就是個無盡的謎。

你想想看：灰塵、土、毛屑、細菌、霉，全都藏在地毯裡，除非你經常使用強力吸塵器，時不時徹底清潔一下（又有多少人真的確實做到），否則根本就是可怕的感染源，所以對北歐人來說，地毯真的超級噁心。如果你想要一個真正北歐hygge生活的家，就必須把「乾淨」這兩個字奉若聖旨，也就是說，你的地板必須是可以用肥皂和水適當清潔的。

你可能也會反駁說：「可是我很喜歡地毯在腳底下的觸感。」這也是我時常聽到的答案，對此我的回答是：穿上襪子，買一雙舒適（安靜）的拖鞋。

如果你真的受不了光溜溜一片的木頭、磁磚或石板地板，那就用幾塊小地毯或動物毛皮，來增添生活空間的溫暖和質感；不管怎麼樣，如果你有決定權的話，最好還是把地毯都丟了。

〈作者小檔案〉席妮．喬韓森

挪威／美籍，從劍橋大學畢業後，進入倫敦黎絲廚藝及品酒學院（Leiths School of Food and Wine）受訓，並在倫敦數家頂級餐廳工作，同時在倫敦大學的SOAS食物研究中心（SOAS food studies centre）攻讀食物人類學的碩士學位。曾出版過兩本頗受好評的北歐食譜書，並參與過12本飲食與餐廳相關書籍的編寫。本身熱愛戶外活動和旅行。著作《我想過北歐式生活：美好食物、溫暖燭光、更多閒適和歡樂的Hygge 生活提案》即將在台上市。

（圖片提供／遠流出版）