〈廢核救家園〉電力沒有不足 台電管理才欠電

2017-08-29

文／劉黎兒

Q：台灣連續和平電廠電塔倒塌、大潭6部機組跳電事故，尤其後者造成815全台大停電，這跟電力不足有關嗎？明明是操縱錯誤，為何還有人吵要增加電力設備或用核電呢？

A：每年夏天原本就是核電幫大反攻季節，台電長年豢養的打手，不斷在叫希望跳電，最近甚至許多長年享受台灣全民貼補他們低廉電力的工商巨頭，也跟著出來喊叫。

台灣這兩次跳電乃至停電、限電，根本跟電力不足無關，而是台電管理不善，長年散漫經營，只想擁核以及採購新機組，放任脆弱不安全的單一電網延用至今，而且政府從未對輸配電系統進行全面盤點與檢討，沒想費力去改革台電保守的電力系統。

尤其有的企業宣傳自己在國外已經達成多少綠能比率，國內今後才開始計畫做而已，轉身卻對國內要求用核電，像是宏碁施振榮居然說出「核電是對台灣最有利的」，令人驚訝，核電明明是最貴又最髒、最不安全的，核電後端實在太花錢了，每度核電眼看著成本超過50元，台灣現有核廢以及廢爐要花幾兆元，施振榮難道不會算嗎？

台電長年對台灣人洗腦的結果，每年夏天一到就喊缺電，缺電就跟核電、採購新機組聯想，而且這些企業領導者居然都只想圖眼前利益，而幫台電搖旗吶喊，令人心寒，難道他們沒有認識到下面幾點嗎？

1.台灣的電力設備多得驚人，根據經濟部能源局資料，去年年底裝置容量達5000萬瓩，尖峰用電僅3600萬瓩，即使扣除核電500萬瓩也沒問題，台電總是說只有4200萬瓩，是故意把隨時能調度汽電共生的800萬瓩藏起來，謊稱廠商自己要用，被逼了才擠牙膏式地擠點出來。

2.台電或是擁核打手一直拿備轉率來叫缺電，說不到15%很糟糕等，但備轉率是台電打算拿多少出來發電的，並不是台電真的能調度到多少電。

台灣明明備用率超高，裝置容量達5000萬瓩，尖峰用電僅3600萬瓩，即使尖峰以3700萬瓩計算，備用率高達35%，在世界上來說是很高的。台電故意藏電不用，拿出5%以下的備轉率來嚇人，備用那麼多，備轉那麼低，是台電管理有問題所致，如果管理不善，再高的備用率、備轉率也不夠呀！

3.許多擁核打手居然在電視上說「新加坡備轉率有30%」，這是故意拿新加坡的備用率來胡說為備轉率，全球沒有國家會搞比15%多很多的備轉率，台灣備用率並沒有輸給新加坡。

4.跳電時，能轉的核電都在轉呀，沒轉的是開機就跳機、爆掉的及爛糊糊的失控機組，其他還有根本不能用的核四而已。跳電跟核電根本無關。

5.這次大潭是瞬間470萬瓩，相當於5個反應爐份，居然沒有雙重檢查方式，只是因為操縱錯誤就搞得全島大跳電，乃至限區停電，如果這樣的狀況發生在核電，則無法挽回了。

6.居然還有政黨發言人在電視上說「核電後端的核廢跟廢爐太貴，反正付不起，繼續使用就好了」，簡直讓人覺得不可思議，難道要繼續把超老朽核電用到爆，才肯歇手嗎？那樣就不會有廢爐跟核廢問題嗎？

7.前原能會主委蔡春鴻等居然還好意思出面喊要3個超老朽核電延役，更顯示原能會成為台電最大包商的結構不能不改變。應該為國民身家性命把關的原能會只顧利益的真面目，這次更是暴露無疑了，也是政府應該要徹底整頓的時候，不容台電舊體制繼續撒錢擁核了。