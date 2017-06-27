國家劇院秘境風景 開放女節遶境

2017-06-27

〔記者楊明怡／台北報導〕想像過在國家戲劇院的洗衣間看戲嗎？第6屆「女節」將嘗試以移動劇場型式進入國家戲劇院的台後，使用各種意想不到的場地，包括服裝製作室、洗衣間、實驗劇場後台等平時難窺其奧的私密空間，打造非典型劇場表演場域，挑戰環境劇場、微型劇場的特殊觀戲體驗。

始於1996年的「女節」，每4年舉辦1次，今年由兩廳院主辦，新生代劇場工作者朱倩儀策畫，共匯集13組女性劇場工作者推出14檔節目，主題聚焦「女神明」，因此設計出如遶境、朝聖過程的移動觀賞模式，由多組演出同時進行、不同路線交錯觀賞，讓觀眾可以一次觀賞3至4個演出，並在移動過程中，看到國家戲劇院台前幕後的各種極少開放的空間。

「女節」特別規畫3套不同路線，「育」之章將戲劇院名人堂化身為人體模特兒畫室，再進入服裝製作室和會議室，最後跟隨移動式聲音裝置《尋找女神》。「鬧」之章在森林區、生活廣場、停車場等戶外空間演出。「意」之章將潛入洗衣間和實驗劇場後台，而在停車場觀眾入口處展演的《出雲阿國：在誕生之前》，其中巫女阿國被認為是日本歌舞伎之濫觴，將結合互動文物裝置與現場藝術表現。

朱倩儀說，開幕節目《馴夫記》免費入場，代表「女節」歡迎大家來玩，閉幕節目《馬利亞情竇初開》融合戲劇、歌舞元素，則以狂歡為今年盛宴畫下句點。7月29日至8月13日演出。