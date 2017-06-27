最高榮耀 林美虹獲奧地利國家藝術獎

2017-06-27

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦-林茲報導〕台灣旅歐舞蹈名家林美虹，25日在奧地利維也納國民劇院（Volksoper Wien）舉行的國家藝術獎「奧地利音樂舞台劇獎（Österreichische Musiktheaterpreis）」頒獎典禮中，以《天鵝湖—柴可夫斯基的悲愴人生》榮獲「最佳芭蕾舞蹈作品（Beste Ballettproduktion）」！人在德國的林美虹接受本報專訪表示，因為重要工作行程，很遺憾無法去現場領獎，但很珍惜得獎的肯定，希望將這份榮耀與多年一起努力的藝術工作夥伴和舞者分享。

林美虹多年來在德、奧屢傳傲人佳績，她於奧地利林茲國家大劇院擔任舞蹈總監3年內，2度入圍「奧地利音樂舞台劇獎」，該獎是針對音樂、舞蹈藝術等創作者分歌劇、音樂、芭雷舞等共18個獎項篩選出年度最佳作品，重要性媲美德國藝術界最重要大獎「浮士德獎（Faust Preis）」，林美虹在德國也2度入圍浮士德獎。

林美虹2次入圍，第1次是以《布蘭詩歌》入選「最佳整體藝術作品」獎，今年則以《天鵝湖—柴可夫斯基的悲愴人生》入圍「最佳芭蕾舞蹈作品」，並一舉奪獎，可說是對她的編舞才華做了最終極的敲磚肯定。但因已安排好德國的重要行程，便委請林茲劇院院長海爾曼‧史耐得（Hermann Schneider）代她領取，林茲國家劇院曾以開幕製作得過「最佳總體製作獎」，此次是首度奪下舞蹈項目獎，證明當年將林美虹從德國挖角到奧地利眼光獨具，全劇院也欣喜若狂。

在獲獎喜悅的同時，林美虹正如火如荼地準備下一部新作《Music for a while》，將和世界頂尖樂團L’Aperggiata及其指揮Christina Pluhar合作。預計10月14日首演。忙碌的林美虹更沒忘記台灣，回台的演出正與台中歌劇院協調計畫中。